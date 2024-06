Familiares del ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Noé Verny Morales, reportaron su desaparición; fue visto por última vez en Siltepec, Chiapas.

Este hecho fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), dependencia que giró su ficha de búsqueda el 28 de junio.

Sin embargo la desaparición de Noé Verny Morales ocurrió el pasado martes 25 de Junio a las 17:30 horas en la región de la Sierra, en una zona aledaña a la frontera con Guatemala.

Aunque Chiapas no se encuentra dentro de la lista de estados más peligrosos del país, las desapariciones en la entidad oscilan los mil 192 personas casos, de acuerdo con Red Lupa.

Violencia en México (Omar Martínez Noyola / Cuartoscuro)

Noé Verny Morales y otro hombre desaparecieron en Siltepec, Chiapas

Además del ex candidato del PVEM en Siltepec, Chiapas durante las elecciones 2024, Noé Verny Morales, otro hombre identificado como David Tomás González Cifuentes fue reportado como desaparecido.

Las personas que no han sido localizadas, viajaban a bordo de un vehículo tipo Jetta, marca Volkswagen, mientras se trasladaban al centro de dicho municipio.

Respecto a las características físicas, el ex candidato del PVEM en Siltepec, Chiapas de 42 años de edad, tiene tez blanca complexión regular, estatura de 1.60 metros y pesa alrededor de 50 kg.

Mientras que David Tomás González fue descrito como un hombre de 38 años de edad con tez morena clara, complexión regular, estatua de 1.60 metros y un peso que ronda los 62 kg.

Noé Verny Morales, desaparecido en Siltepec, Chiapas (FGE Chiapas)

Familiares piden ayuda para localizar al ex candidato del PVEM en Siltepec, Noé Verny Morales

Aunado al reporte de las autoridades de Chiapas, los familiares de Noé Verny Morales también se han sumado a los esfuerzos de búsqueda del ex candidato del PVEM en Siltepec.

Mediante un video difundido en redes sociales, dos mujeres que se identificaron como las esposas de los hombres desaparecidos, pidieron ayuda para su pronta localización.

Aquí, los familiares tantol ex candidato del PVEM en Siltepec, Chiapas, Noé Verny Morales y David Tomás González refirieron que su desconocimiento en torno a más datos que puedan dar con su paradero.

“No sabemos nada de ellos, no sabemos dónde pueden estar (...) Hay una familia, esposa, hijos, hermanos que nos esperan. No sabemos nada, no sabemos si están bien”, expresaron mediante un video.