Rutilio Escandón: Son 55 los migrantes muertos tras accidente de ayer en Chiapas

El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, anunció que la cifra de migrantes muertos tras el accidente en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez ascendió a 55 .

La cifra incrementó debido a que esta mañana de viernes falleció una persona más.

En sus redes sociales, el mandatario resaltó que hay apoyo a los migrantes que se encuentran heridos y comunicación con los familiares de quienes resultaron muertos.

Hasta la noche del jueves se tenían 105 lesionados, 83 hombres y 22 mujeres.

Rutilio Escandón detalló que todo el apoyo se realiza en coordinación con el gobierno federal y afirmó que no escatimaron esfuerzos.

“En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos.”

Rutilio Escandón. Gobernador Chiapas