El presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, Chiapas, agredió al periodista Erik Guzmán mientras se encontraba en el ejercicio de sus labores.

Los hechos fueron compartidos en vivo, debido a que el periodista Erik Guzmán se encontraba realizando una transmisión en Facebook en el momento en el que el alcalde lo golpeó.

Román Mena de la Cruz se encontraba en un comedor de Palenque, Chiapas cuando ordenó a quienes lo acompañaban que se sacaran a Erik Guzmán.

Cabe señalar que el periodista de Chiapas levantó una denuncia en contra del presidente municipal de Salto de Agua por agresión con violencia y robo.

El periodista denunció que el presidente municipal se encontraba acompañado de diversos funcionarios locales que no hicieron nada cuando comenzaron a agredirlo.

Se trata de:

Edgar Foster, director de la policía

Amilcar Selva Hernández, delegado de gobierno de la región 13 maya

Javier Herrera “El Pato”

“Temo por mi vida porque he visto a su director de la policía que anda armado…son gente que sí hay que temerles…sí es de armas tomar Román” Erik Guzmán

Erik Guzmán levanta denuncia contra presidente municipal de Salto de Agua

El periodista de Chiapas Erik Guzmán presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas contra el presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, por agresión con violencia y robo.

De acuerdo con el periodista, se encontraba trabajando como taxista cuando vio que el presidente municipal de Salto de Agua estaba atendiendo gente en un comedor.

Por ello, decidió bajar de su unidad para realizar una entrevista y comenzó la transmisión en vivo mientras se acercaba.

“Como todos saben ya también laboro en un taxi, me percaté que sobre la calle Chiapas, esquina avenida Manuel Velasco estaba una multitud de gente y era la atención que estaba dando Román Mena…y yo me bajé de la unidad, ahí se ve claramente en el video que yo me acerqué, yo iba a entrevistarlo” Erik Guzmán

Erik Guzmán resaltó que le compartió que se encontraba en una transmisión en vivo durante la que mencionó que el presidente municipal se encontraba atendiendo gente en un comedor, en lugar de hacerlo en la presidencia municipal.

En ese momento, el presidente municipal de Salto de Agua se acercó a él, le arrebató el teléfono y luego lo golpeó en el lado derecho de su rostro que lo dejó inflamado; luego, la gente cercana a él comenzó a ahorcarlo.

“Él incitó a la ciudadanía de Salto de Agua, a los habitantes de Vicente Guerrero, le dijeron: agárrenlo, amárrenlo y llévenselo a la comunidad. La gente rápido actuó, me agarró, pero antes de eso el mismo presidente se acercó hacia mi persona me agarra el teléfono, me lo arrebata y se lo pasa a otra persona” Erik Guzmán

Roban celular y 900 pesos a periodista de Chiapas; director de la policía de Salto de Agua lo quiso tirar de un coche

Por otra parte el periodista Erik Guzmán compartió que pidió que le regresaran su celular, un Oppo Reno 7 que continúa pagando, así como 900 pesos producto de 3 turnos de trabajo.

De acuerdo con el periodista de Chiapas, luego de que fue golpeado y ahorcado, se acercó para pedir que le regresaran su teléfono y dinero pero se los robaron.

“Me robaron mi teléfono, un Oppo Reno 7, quizá no era alta gama pero me está costando a mí pagarlo igual me sacaron de mi bolsa la cantidad de 900 pesos que prácticamente son el producto de tres turnos que tenía aquí en mi bolsa, me robaron 900 pesos que tenía apartados” Erik Guzmán

Asimismo, relató que se colgó del auto en el que se fueron el presidente municipal de Salto de Agua junto con los funcionarios por alrededor de 6 cuadras para obtener su teléfono celular de regreso.

“Yo me le colgué en el cofre del coche para que me devolviera el teléfono y lo que hacía el director de la policía, Edgar Foster, que volanteaba el carro de lado a lado para que yo me cayera pero antes de que yo me subiera me aventó el carro encima..estuve en el cofre cerca de 6 cuadras” Erik Guzmán

Asimismo, Almicar Selva lo amenazó con que lo iban a “levantar” y encerrar en la cárcel si no se iba, por lo que llamó al gobernador y al secretario de Gobierno a tomar cartas en el asunto en el caso del abuso de poder del delegado.