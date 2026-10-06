Luego de la agresión contra un alumno de primer grado de primaria en una escuela de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, autoridades iniciaron una investigación por el caso de bullying.

Sobre el incidente, los reportes refieren que ocurrió desde el pasado martes 29 de septiembre en la escuela primaria vespertina Mario Castellanos Molina, que se ubica en la colonia Morelos.

La Dirección de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas intervino debido a que tras la agresión contra el alumno víctima de bullying, directivos de la escuela intentaron pasar por el alto los hechos.

Alumno de primaria en San Cristóbal de las Casas fue herido con arma punzocortante

El 29 de septiembre, un alumno de primer grado fue atacado con un objeto punzocortante por estudiantes de sexto grado, en la primaria Mario Castellanos Molina de San Cristóbal de Las Casas.

La agresión dejó al menor de seis años con lesiones en las piernas y la entrepierna, además de golpes en el cuerpo tras ser retenido y amenazado dentro de las instalaciones del plantel.

Al percatarse de las heridas al momento de recogerlo, la madre del estudiante solicitó auxilio a los directivos de la escuela, quienes rechazaron atender la situación e ignoraron las peticiones de apoyo.

Ante el reclamo por la falta de respaldo del personal, la dirección de la institución educativa únicamente pidió desalojar a los familiares del lugar cuando acudieron a exigir explicaciones sobre el hecho.

Debido a las heridas provocadas con la navaja, la familia trasladó de emergencia al menor a un hospital cercano para recibir la atención médica requerida y certificar sus lesiones de manera oficial.

Agreden con arma punzocortante a alumno de primero de primaria en San Cristóbal de las Casas (ESPECIAL / Especial)

Autoridades de Chiapas investigan caso de bullying en primaria de San Cristóbal de las Casas

Tras no ser atendidos por personal escolar, los familiares del menor agredido acudieron formalmente a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones a través de la Fiscalía de Distrito Altos que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por las agresiones registradas.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Chiapas informó que inició un procedimiento administrativo para determinar las omisiones de los directivos y docentes del turno vespertino.

En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una queja de oficio para supervisar la actuación institucional, garantizando la protección integral de la víctima y el acceso a la justicia.