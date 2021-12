Chef Manny Inzunza es reportado como desaparecido en Mazatlán

En Mazatlán, Sinaloa, fue reportado como desaparecido el chef Manny Inzunza, desde el pasado domingo 19 de diciembre.

La familia del chef Manny Inzunza emitió alerta de búsqueda tras su desaparición luego de ser visto por última vez al salir de su trabajo.

De acuerdo con los reportes, Manny Inzunza salió de su trabajo alrededor de las 18:00 horas en el restaurante de mariscos Arca 81 Real Pacífico, en Mazatlán.

Al salir, Inzunza abordó su auto Versa color plata, matrícula VLG687-A y minutos después no se supo más de su paradero.

Esposa de Manny Inzunza lo busca y pide ayuda en redes sociales

Elizabeth, esposa de Manny Inzunza publicó una fotografía del chef en sus redes sociales con el fin de hallar información que permita encontrarlo.

“Fue visto por última vez saliendo de su trabajo en ARCA 81 Real Pacífico en carro Nissan Versa color plata, placas VLG 687 A”, publicó Elizabeth, esposa de Manny Inzunza.

La mujer indicó que tras salir de su trabajo, Manny Inzunza se comunicó con ella vía mensaje cerca de las 19:00 horas.

Sin embargo, después intentó enviarle más mensajes o establecer contacto vía telefónica, pero fue imposible comunicarse con el chef.

“El domingo 19 de diciembre, alrededor de las siete de la tarde, recibí su último mensaje a la misma hora y no llegó a casa, no recibe mensaje de WhatsApp y las llamadas dan línea y al final no disponible. Sus hijos lo esperaban para cenar, la misma rutina de siempre y no apareció” Elizabeth. Esposa de Manny Inzunza

La esposa del Inzunza indicó que hasta este lunes 20 dediciembre no tenía mayor información sobre el paradero del chef.

“Les pido de favor que no me estén preguntando qué pasó, yo tampoco lo sé, lo que compartí en la publicación es todo lo que les puedo decir, no sé nada más. Les agradezco mucho su interés de verdad pero espero que comprendan la situación”, expresó.

Publicación de la esposa de Manny Inzunza (Elizabeth Rojas)

De acuerdo con los reportes, Manny Inzunza fue encargado de la cocina en el desaparecido restaurante Barracrudas.

Su esposa compartió una serie de fotografías y mensajes con la esperanza de encontrar a Manny.

“Te voy a encontrar y te voy a amar toda mi vida, en ésta y en las otras vidas. Siempre has sido tú y siempre lo vas a ser hasta el día en que yo muera”, escribió.

Así como su esposa, a las peticiones de búsqueda en Facebook se sumaron amigos y familiares, quienes pidieron apoyo para obtener más información de su paradero.