Voca 7 del IPN: Alumnas encabezan protesta por caso de violación contra estudiante

Alumnas de la Voca 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) encabezan un protesta para exigir justicia por el caso de violación contra una estudiante dentro de las instalaciones de ese plantel.

Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 7 “Cuauhtémoc” y de otras escuelas del IPN convocaron a una protesta en el plantel este 24 de marzo, alrededor del mediodía.

Exigen justicia para una estudiante de 15 años de edad que habría sido víctima de violación al interior del plantel ubuicado en la alcaldía Iztapalapa, y donde estarían involucrados 5 alumnos y un adulto.

Protesta en la Voca 7 (Mario Jasso)

Acusan que el IPN encubre a agresores

En la protesta realizada en la Voca 7, las estudiantes del IPN acusaron a la institución de encubrir a los agresores y de no garantizar su seguridad.

Piden respeto a sus derechos como estudiantes y poder estudiar seguras con consignas como “El IPN no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Quiero estudiar, quiero vivir” y “Vale más mi cuerpo que su prestigio”.

Las estudiantes tenían planeado realizar un recorrido pacífico por las instalaciones de la Voca 7 pero no se les permitió la entrada , por lo que bloquearon Eje 8 Sur y calzada Ermita Iztapalapa.

La petición es que sean atendidas por el director de ese CECyT, David Fariña.

Estudiantes en la Voca 7 (Mario Jasso)

Alumnas de la Voca 7 y otras escuelas del IPN intentan ingresar a las instalaciones, exigen poder manifestarse dentro de la escuela.#justiciaparajazmin



🎥@Obturadormx_ pic.twitter.com/8OY948IjWc — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 24, 2022

El caso de violación contra una estudiante de la Voca 7

El 23 de marzo se dio conoce un caso de violación al interior de la Voca 7 del IPN, una estudiante de 15 años de edad habría sido abusada sexualmente por 5 compañeros y un adulto.

La Fiscalía de la CDMX informó que ya investiga los hecho s e indicó que se inició la investigación luego de que se recibió una denuncia donde se señalaba la posible violación en agravio de una adolescente.

Según la dependencia, la madre de la víctima recibió una llamada por parte de servidores de la Voca 7 en la que se le informó que su hija se encontraba con malestares de salud.

Ante ello, la madre de la estudiante de 15 años de edad acudió a las instalaciones de la escuela y tras llevarse a la menor, presentó una denuncia por el delito de violación.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional negó que se haya cometido este delito , y aseguró que no existió la presunta violación contra la estudiante de la Voca 7.

También se espera una protesta para este viernes 25 de marzo de la estación del Metro Instituto del Petróleo a la dirección general del IPN en Zacatenco a las 13:00 horas.