Tras sufrir un accidente vehicular en la alcaldía Cuauhtémoc, una usuaria denunció un acto de abuso de autoridad por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México (CDMX).

En su cuenta de Instagram, la usuaria Cecilia Miranda denunció en un video donde relata que cerca de las 23:20 horas se encontraba conduciendo y tras dejar a un compañero en una estación del Metro sufrió un accidente vehicular.

El choque, de acuerdo a la joven, sucedió a la altura de la Avenida Benjamín Franklin, esquina con Patriotismo, donde perdió el control del vehículo y se estrelló con una de las jardineras junto a la ciclovía.

Lo anterior, a causa de que la transmisión del vehículo había presentado fallas.

Después del accidente, la joven descendió del vehículo sin sufrir ninguna lesión; sin embargo, al intentar evaluar los daños sufridos, cuatro policías —tres hombres y una mujer— se dirigieron corriendo hacia ella.

Dos policías, un hombre y la mujer, se abalanzaron hacia Cecilia, mientras le afirmaban que estaba drogada y en estado de ebriedad, además de decirle que tenía que permanecer en silencio.

“Me esposaron y me empezaron a arrastrar aproximadamente 50 0 100 metros de la camioneta hasta la patrulla”, declaró Cecilia Miranda.

Inmediatamente, la usuaria narró que empezó a pedir ayuda a las personas que pasaban por el lugar.

Con el fin de contactar a su mamá o a su hermana, Celia relató que comenzó a gritar el número telefónico de su mamá, por lo que los transeúntes marcaron de inmediato para informarle lo sucedido a los familiares de la joven.

“Sentía que si me subía, nadie iba a poder ayudarme, así que empecé a gritar desesperadamente que llamaran a mi mamá [...] Di mis datos, personales para que no me hicieran nada”.

Cecilia Miranda. Víctima