A través de redes sociales se reveló un video de cómo corrieron a uno gringos de una pulquería con la canción Frijolero de Molotov, lo cual ya desató polémica acusándolos de gentrificación.

De acuerdo a la usuaria @olivioletta en TikTok, ella tomó un video grabando cómo corrían a unos gringos que estaban en una pulquería tras poner Frijolero de Molotov.

Pero ¿por qué comenzó la pelea entre los clientes de la pulquería y los gringos que terminó con Frijolero de Molotov?

Por esta razón pusieron Frijolero de Molotov para correr a los gringos de la pulquería

Se ha desatado una polémica y críticas divididas en redes sociales después de hacerse viral cómo corrían a unos gringos de una pulquería al poner Frijolero de Molotov.

Pero ¿cuál es el contexto de este video en donde pusieron Frijolero de Molotov para correr a los gringos?

De acuerdo al relato de la usuaria dueña del video, reveló que la razón por la cual pusieron Frijolero de Molotov en la pulquería, es porque les dieron preferencia a los gringos.

Aparentemente, un mesero de la pulquería levantó a unos clientes de su mesa para que los gringos pudieran sentarse.

Lo cual molestó a los otros clientes, y el esposo de la usuaria decidió ir a la rocola para poner Frijolero de Molotov.

La canción de Frijolero de Molotov aparentemente habría molestado a los gringos de la pulquería, que los usuarios han identificado como ‘La Canica’, ubicada en el centro de la CDMX.

Video de los gringos y Frijolero de Molotov destaca polémica en redes

Luego de viralizarse el video de cómo unos clientes pusieron Frijolero de Molotov para correr a unos gringos de una pulquería, esto ha dividido las opiniones entre los usuarios.

Pues el video dividió las críticas, pues muchos no estaban de acuerdo en que pusieron Frijolero de Molotov para correr a los gringos.

Otros aseguraban que fue lo correcto, pues era otra forma de gentrificación y discriminación hacia sus propios clientes.

Video de pulquería en donde pusieron Frijolero de Molotov para correr a gringos, genera críticas (Especial)

Esto dice la letra de Frijolero de Molotov

Frijolero de Molotov fue causa de polémica en redes, pues se reveló un video que, tras poner esta canción en una pulquería, terminó corriendo en gringos.

De acuerdo al contexto de la usuaria que grabó y subió el video a TikTok, posteriormente replicado en Twitter -ahora X-, fue que un mesero de la pulquería levantó a unos clientes para que los gringos se sentaran.

Aunque muchos no estuvieron de acuerdo con poner Frijolero de Molotov para correr a los gringos, otros lo aplaudieron, pero ¿qué dice la letra?

Frijolero - Molotov

Yo ya estoy hasta la madre

De que me pongan sombrero

Escucha entonces cuando digo

No me llames frijolero

Y aunque exista algún respeto

Y no metamos las narices

Nunca inflamos la moneda

Haciendo guerra a otros países

Te pagamos con petróleo

E intereses nuestra deuda

Mientras tanto no sabemos

Quien se queda con la feria

Aunque nos hagan la fama

De que somos vendedores

De la droga que sembramos

Ustedes son consumidores

Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner

Stay on your side of that goddamn river

Don’t call me gringo, you beaner

No me digas beaner, Mr. Puñetero

Te sacaré un susto por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo puñetero

Chingao

Now I wish I had a dime

For every single time

I’ve gotten stared down

For being in the wrong side of town

And a rich man I’d beIf I had that kind of chips

Lately I wanna smack the mouths of these racists

Podrás imaginarte desde afuera

Ser un mexicano cruzando la frontera

Pensando en tu familia mientras que pasas

Dejando todo lo que tú conoces atrás

Si tuvieras tú que esquivar las balas

De unos cuantos gringos rancheros

¿Les seguirás diciendo “good for nothing wetback”?

Si tuvieras tú que empezar de cero

Now why don’t you look down to where your feet is planted

That U.S. Soil that makes you take shit for grantedIf not for Santa Ana, just to let you know

That where your feet are planted would be México

Correcto!

Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner

Stay on your side of that goddamn river

Don’t call me gringo, you beaner

No me digas beaner, Mr. Puñetero

Te sacaré un susto por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo puñetero

Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner

Stay on your side of that goddamn river

Don’t call me gringo, you beaner

No me digas beaner, Mr. Puñetero

Te sacaré un susto por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo (¿pinche gringo qué?)

Puñetero