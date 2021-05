Vacunan al personal del Canal Once; médicos lo critican

Médicos privados que no han sido vacunados contra el Covid-19 criticaron que el personal del Canal Once haya recibido la vacuna sin pertenecer al sector salud.

El 18 de mayo, más de 200 trabajadores del Canal Once recibieron la vacuna contra el Covid-19, así lo informó Carlos Brito director del canal de televisión pública.

“Este martes inició la vacunación a personal de Canal Once (fecha determinada por orden alfabético). Nos contaron que el proceso fue ágil; fueron recibidos en IPN Zacatenco con todo y mariachi. 200+ personas del Once fueron vacunadas hoy”

Carlos Brito aseguró que el personal del Canal Once fue vacunado en el plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

El director del Canal Once destacó que el proceso de vacunación contra el Covid-19 fue ágil e incluso lo trabajadores fueron recibidos con Mariachi.

Sin embargo, la noticia de que trabajadores del Canal Once hayan sido vacunados causó criticas por parte del sector médico, quienes no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En Twitter, la organización “Vacunas Médicos MX” mostró su oposición a la decisión de vacunar al personal del Canal Once, mientras hay trabajadores de salud sin ser inmunizados.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza se cuestionó porque se privilegió la vacunación del personal de Canal Once, cuando médicos siguen sin recibir la vacuna contra el Covid-19.

¿Alguna razón por la cual se privilegia al personal de Canal Once y no al personal hospitalario? Médicas/os, enfermeras/os, personal de hospital de combate al Covid-19 siguen sin ser escuchados. No me opongo a que vacunen al personal del Canal Once, pero, ¿quién lo decidió?

Senador Emilio Álvarez Icaza