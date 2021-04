Los médicos privados bloquearon las avenidas cercanas a la Secretaría de Marina, exigiendo la vacunación contra el coronavirus.

México.- Médicos de hospitales privados de la CDMX bloquearon Eje 3 Oriente, en el sentido de sur a norte, frente a la Secretaría de Marina, para exigir que se les vacune contra el coronavirus Covid-19.

Los médicos privados, acompañados de otros del ISSSTE, bloquearon la vialidad rumbo a Calzada de la Virgen y con pancartas exigieron que se les vacune contra el coronavirus y se dejen de hacer distinciones entre sector público y privado, o que se cumpla con la administración de segundas dosis para quienes llevan más de 28 días esperando.

En la Secretaría de Marina, de la avenida Álvaro Obregón, se vacuna a adultos mayores contra el coronavirus. La manifestación de médicos privados se lleva a cabo afuera.

Los médicos privados dijeron que acudieron para que se les apliquen vacunas sobrantes.

Médicos privados sí van a recibir vacuna: Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los médicos privados sí van a ser vacunados por lo que no necesitan protestar o bloquear calles.

Según la jefa de gobierno, los médicos privados serán vacunados en los próximos días.

Por lo que pidió la coordinación del personal de salud para que primero termine la vacunación de adultos mayores. Luego se convocará a los médicos privados, tal vez a partir del miércoles 28 de abril, según dejó ver la jefa de gobierno de la CDMX.