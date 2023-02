La hija David Zamudio, hombre fallecido en el Sport City de Coyoacán, narró cómo encontraron el cuerpo de su padre después de pasar toda la noche inerte en un baño.

Según explicó la joven, los empleados de Sport City Coyoacán les negaron acceso al gimnasio y a las cámaras de vigilancia para buscar a su padre; además, aseguraron que no estaba en sus instalaciones.

Sin embargo, la mañana siguiente, el martes 14 de febrero, un amigo de la familia se metió a la fuerza a buscar a David Zamudio y lo encontró muerto en un baño.

Ahora, la familia expresa su enojo con los empleados de Sport City Coyoacán, pues acusa que ocultaron el cuerpo de David Zamudio, o simplemente no hicieron su trabajo y dejaron al hombre muerto toda la noche dentro del sanitario.

Hija de David Zamudio narra búsqueda y aparición de su papá en Sport City Coyoacán

En entrevista con Telediario, Pamela Zamudio contó cómo fue la búsqueda y localización de su papá, con quien perdieron contacto la noche del 13 de febrero.

La joven compartió que David Zamudio asistió a una c lase de box en Sport City Coyoacán a las 7 pm del lunes 13 de febrero, después de eso dejaron de tener comunicación con él y no llegó a su casa.

Al pasar las horas, después de las 11:00 pm de ese mismo día, la esposa de David Zamudio y su hija acudieron a Sport City Coyoacán y encontraron la camioneta de su familiar en el estacionamiento.

Por ello, solicitaron a los empleados del gimnasio que las dejara ver las cámaras de vigilancia, pasar saber si el hombre había salido del gimnasio o no, no obstante, los empleados se negaron y aseguraron que no había nadie dentro.

“Pedimos que nos dejaran ver cámaras para saber si había salido a la calle, si había salido del gimnasio o saber qué, nos negaron obviamente, pedimos que igual se dieran una vuelta en el gimnasio, revisarán si estaba adentro y nos dijeron que supuestamente siempre antes de cerrar hacen esa vuelta para revisar todo, no nos dejaron entrar” Pamela Zamudio

Por ello, y tras pasar toda la noche sin noticias de su padre, Pamela y su mamá regresaron al Sport City a las 6:00 am del martes 14 de febrero, cuando abrieron las instalaciones, y solicitaron nuevamente el acceso a las cámaras.

Los empleados de Sport City otra vez se negaron y por ello la hija de David Zamudio solicitó a un amigo que se metiera a la fuerza a revisar, y fue él quien lo encontró en el baño del gimnasio.

“Dicen que los de intendencia fueron los que encontraron a mi papá, eso es totalmente falso, fue un amigo al que le encargue que fuera a buscar, que se metiera a la fuerza y obviamente no les pareció a los gerentes, pero no les quedó de otra y mi amigo fue el que lo encontró en el baño”. Hija de David Zamudio

David Zamudio pasó toda la noche en Sport City Coyoacán y nadie lo notó

Tras exponer el hallazgo de su papá, la joven cuestionó cómo es que Zamudio pasó toda la noche en el gimnasio, a partir de las 8:00 pm, sin que nadie notara que estaba muerto, y expresó su molestia por ello.

“Mi papá ya había pasado toda la noche ahí, su clase terminaba a las 8, cuántas horas quedó ahí, nadie se dio cuenta según o nadie quiso decir nada. Esa es la molestia, si fue una muerte natural por lo menos nos hubieran informado, hubiéramos tenido a mi papá muchísimo tiempo antes y no nos hubiéramos quedado con la duda de ver dónde estaba” Hija de David Zamudio

Según contó, su padre fue hallado muerto sentado en el escusado del primer baño del pasillo principal de Sport City Coyoacán, sin embargo, no se sabe si el paso cardíaco le dio ahí o en otra zona del gimnasio.

Además, expuso su duda sobre cómo pasaron los hechos y el actuar de los empleados, pues declaró que estaba la camioneta en su estacionamiento, la membresia de su papá, así como la llave del loker que no había sido entregada para sembrar la duda de si no estaba alguien dentro de las instalaciones.

“¿No hacen su trabajo? No lo hicieron o lo hicieron y les valió, les dio miedo y no quisieron informarnos” Hija de hombre que murió en Sport City Coyoacán

La familia de David Zamudio solicitó a Sport City Coyoacán que les enseñe las grabaciones de las cámaras de vigilancia, pues aunque la necropsia arroja como causa de muerte un infarto al miocardio y el hombre contaba con antecedentes de problemas cardiovasculares, el actuar de los empleados les genera sospechas.

Ya que, además, no fueron encontradas algunas de las pertenencias del hombre.