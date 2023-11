El equipo de comunicación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se pasó a la campaña del alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, quien buscará competir por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en 2024.

Adrián Ruvalcaba solicitó licencia como alcalde de Cuajimalpa el 7 de noviembre, para buscar la candidatura al Gobierno de la CDMX del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

Andrés Atayde, presidente del PAN CDMX, informó que el registro de los aspirantes al Gobierno de la CDMX se tiene contemplado para el miércoles 15 de noviembre, el cual se llevará a cabo entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Sin embargo, Adrián Ruvalcaba alentó los rumores de una relación con Sandra Cuevas, pues compartió una foto en redes sociales en la que apareció abrazando a la alcaldesa en un restaurante; “¡Quién diría, excelente velada. Gracias!”, escribió.

El equipo de comunicación de Sandra Cuevas se sumó a la campaña de Adrián Ruvalcaba, quien buscará la candidatura del Frente Amplio por México en las elecciones 2024; en ese sentido se hizo una invitación a la ciudadanía.

El equipo de comunicación de Sandra Cuevas informó a través de su canal oficial que, debido a un periodo de vacaciones en la alcaldía Cuauhtémoc, se sumará a la campaña por el Gobierno de la CDMX de Adrián Ruvalcaba y aprovechó para dar a conocer de una conferencia del aspirante hoy miércoles 8 de noviembre.

“La cita es este miércoles 8 de noviembre de 2023, a las 10:30 de la mañana, en el Salón Marquez y Conde, del Hotel Marquis, ubicado en Paseo de la Reforma número 465, colonia Cuauhtémoc”, dice un comunicado del equipo de comunicación.

Los rumores de una relación entre Adrián Ruvalcaba y Sandra Cuevas se propagaron debido a una foto en la que ambos aparecieron en un restaurante. Sin embargo, ambos descartaron dicha información en meses pasados.

Por un lado, Sandra Cuevas habló en entrevista con Adela Micha sobre el supuesto romance con el alcalde Cuajimalpa. Durante la conversación, que se llevó a cabo el 10 de junio, la periodista preguntó: “Oye, ¿y andas con él?”

“No... No sé quién lo dijo (...) Pues no todavía no andamos (risas) No, la verdad es que yo lo quiero mucho; yo o ando o no ando, no hay términos medios; Adrián es un hombre muy guapo, muy inteligente, nos parecemos mucho, amamos lo que hacemos, trabajamos 23 horas al día, nos entendemos pero no, no andamos”

Sandra Cuevas