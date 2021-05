“Sigo siendo candidata de RSP”: Cinthya Acosta denuncia machismo de dirigente

México.- La candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía Miguel Hidalgo, Cinthya Acosta, afirmó que sus derechos políticos electorales están intactos y por lo tanto sigue siendo la titular.

Así lo dijo a pesar de los anuncios que hizo recientemente Pablo de Antuñano, dirigente de ese partido en la Ciudad de México.

Cinthya Acosta dijo que a pesar de que se ha avanzado en el tema de paridad el sistema sigue siendo patriarcal y machista.

Por ello la candidata denunció formalmente la violencia política del dirigente ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y espera que sea sancionado.

Además de la violencia de género por parte del dirigente, la candidata a alcaldesa señaló que Antuñano tiene acuerdos políticos oscuros y pretende quitarle candidaturas a mujeres para negociables con otros partidos.

Es por ello que continuará defendiendo por la vía jurídica sus derechos pues insistió no ha incurrido en ninguna falta que amerite el retiro de su candidatura, de acuerdo con los procedimientos electorales.

Puntualizó que siempre se ha conducido con apego a la ley y bajo los estatutos del partido y que además no ha sido notificada de la decisión unilateral y arbitraria.

“Ante la ley de procedimientos electorales, no he incurrido en ninguna falta que amerite el retiro de mi candidatura. Por el contrario, siempre me he manejado con apego a la ley y a los estatutos que rigen al partido y no he sido notificada de forma alguna de esta decisión unilateral, arbitraria y que me violenta en mis derechos electorales como persona y que constituye un elemento de violencia política en razón de género”

Cinthya Acosta. Candidata RSP