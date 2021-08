México. - La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre lo ocurrido la mañana de ayer 30 de agosto a las afueras del Congreso capitalino.

En su conferencia de prensa virtual de hoy martes, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los hechos en los cuales la alcaldesa electa de Álvaro Obregón , Lía Limón, fue golpeada.

Al respecto, Claudia Sheinbaum indicó que los alcaldes electos que están próximos a asumir sus cargos, tendrían que comenzar a enfocarse en el tema que les corresponde, el de gobernar.

Así lo dijo la jefa de Gobierno de la CDMX al señalar en tono de crítica alrededor de lo ocurrido en el recinto legislativo de Donceles , que “la política no es un circo”.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum condenó la violencia que se registró durante la manifestación, además de que dijo que es necesario realizar una investigación para determinar qué fue lo que pasó.

Sin embargo, cuestionó el actuar de los alcaldes electos que participaron en la manifestación y posteriormente denunciaron ser víctimas de agresiones.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, los alcaldes electos tenían la opción de solicitar de manera formal el acceso al Congreso de la CDMX, pero decidieron no hacerlo.

Claudia Sheinbaum preguntó por qué no se llamó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX , Ana Patricia Baez Guerrero o al secretario de Gobierno, Martí Batres , para solicitar su ingreso.

“Lo que me llama la atención es ¿por qué no se llama a la presidenta de la Mesa Directiva, al secretario de Gobierno para decir ‘queremos entrar al Congreso’? Esa parte es la que no me explico”

Claudia Sheinbaum