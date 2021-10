Santiago Taboada presenta plan de trabajo para segundo periodo en la alcaldía Benito Juárez

México.- Santiago Taboada inició su segundo periodo de gobierno como alcalde de Benito Juárez tras haber obtenido la reelección para el periodo 2021-202, por lo cual presentó su plan de trabajo de tres ejes.

Ante diputados locales y federales, senadores, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y otros invitados, Santiago Taboada señaló que el rescate de las estancias infantiles desde el inicio de su gobierno fue un tema clave para su reelección.

Aclaró que no se trata de llevar la contraria al gobierno federal por haber eliminado el programa sino de apoyar a las madres de familia trabajadoras y llevar a sus hijos a un lugar seguro.

El otro motivo fuerte que le valió la reelección, según su consideración, es el programa Blindar BJ , que dijo, ha permitido cambiar muchas realidades.

Santiago Taboada recordó que con ese programa se incrementó el estado de fuerza en 500 por ciento en la alcaldía, se colocaron más de mil 300 cámaras de videovigilancia y se ha fomentado la dignificación de policías.

En este tema es reconocido el trabajo coordinado con el titular de Seguridad, Omar Garcia Harfuch y la Fiscalia General de Justicia.

Además de ello, el alcalde panista enlistó una serie de resultados en los tres años previos, sobre todo en cuanto a la atención de la pandemia de coronavirus.

Y es que la atención a la pandemia de coronavirus evitó que Benito Juárez se convirtiera en epicentro de la misma, como vaticinaban, contó, y por el contrario tuvo reconocimientos del Gobierno Federal.

En su discurso no dejó de lado el tema de rescate de espacios deportivos, por lo que reconoció a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por facilitar el otorgamiento de canchas que fueron rehabilitadas.

Ello implicó el comportamiento de los vecinos pero también apoyarlos con la llegada de sus medicamentos y tener una compensación ante la ausencia de apoyos.

De la misma manera reconoció a la CANIRAC por el apoyo para la apertura de restaurantes, uno de los giros más afectados por la pandemia.

El alcalde presentó un plan de trabajo de tres ejes para este segundo periodo:

Para el primero contempla pasar de 28 microcuadrantes a 64 y así mejorar la seguridad, mantener estímulos a policías como parte de su dignificación y para que no tengan incentivos para “pasarse al otro lado”.

En economía, anunció la creación del programa Primer Empuje , para financiar a empresas que quieren ser formales y ponerse a “chambear” ello como los apoyos que seguirán para apoyar a la gente que ha perdido sus trabajos por la pandemia.

En el tercer punto anunció que la Universidad de la Mujer se convertirá en un refugio que sea un espacio digno y seguro para mujeres, niñas y niños.

De la misma manera considera dar condiciones jurídicas para que tomen decisiones y tendrá un área destinada a la capacitación.

Finalmente, Santiago Taboada criticó el discurso presidencial al considerar que se busca convertir a México en una “fábrica de pobres” y afirmó que en este segundo periodo continuará el trabajo realizado, sobre todo se verá reflejado en inversiones para generar una ciudad y un país rico y no permitirán los alcaldes panistas que se echen atrás la facultades ganadas por las alcaldías y defenderán los presupuestos.

“Aquí aspiramos a vivir mejor... las mejores condiciones... también se dice que no somos iguales... efectivamente, nosotros no somos iguales porque nosotros no creemos que este país tenga que ser una fábrica de pobres”

Santiago Taboada. Alcalde Benito Juárez