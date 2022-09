Como parte del plan de reactivación económica en la Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada entregó Seguro de Desempleo a 200 vecinos de la alcaldía que perdieron su trabajo a causa de la pandemia.

Seguro de Desempleo, nace por un fracaso del Gobierno Federal en la política económica, de acuerdo con Taboada, pues comenta que no debería de haber desempleo en el país, porque se prometieron acciones diferentes.

Entrega de Seguro de Desempleo en Benito Juárez, es resultado de decisiones en mi administración: Santiago Taboada

Por otra parte, Santiago Taboada expresó que la entrega de Seguro de Desempleo, así como otros programas; a los vecinos de Benito Juárez, es resultado de las decisiones en su administración.

Esto con el objeto de promover la reactivación económica y el empleo, garantizar la seguridad social de los trabajadores y sus familias y para rescatar a las pequeñas y mediadas empresas (PyMES).

No obstante, dijo que estas acciones no fueron suficientes, de ahí el nacimiento de Seguro de Desempleo con el fin de ayudar a los vecinos que no tienen respaldo económico y así puedan salir adelante.

““Este gobierno ha tomado decisiones en función de las personas, no de las clientelas políticas. Sé que hemos tenido reducciones presupuestales, prácticamente desde el año 2019 nos han castigado con el presupuesto, yo he tomado la decisión de no cortar este tipo de programas porque ayudan a la economía familiar, este tipo de programas van directo a la mesa de la casa”. Santiago Taboada

Santiago Taboada sostiene que continuará con apoyos como Seguro de Desempleo

Ante el hecho, el alcalde Santiago Taboada sostuvo que continuará con los apoyos, como Seguro de Desempleo, a los vecinos de la Benito Juárez. Esto como parte fundamental del compromiso social de su administración.

Dijo, además, indicó que espera que haya una mejora en el presupuesto de la demarcación para ampliar el número de beneficiarios.

De acuerdo con Santiago Taboada, el gobierno de gobierno de Benito Juárez ha sido muy sensible y muy empático con las circunstancias económicas del país y dice que este programa no es la diferencia.

Pues señala que no solamente se trata de repartir dinero, sino de encontrar estos mecanismos, estas herramientas que realmente beneficien a todos.