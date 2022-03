La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pidió revocarle el acuerdo reparatorio a Sandra Cuevas con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Luego de que los dos elementos de la SSC rechazaran la disculpa pública que ofreció Sandra Cuevas como parte de su acuerdo reparatorio, la fiscalía de CDMX ha pedido aplicar nuevamente las medidas cautelares en su contra.

Cabe destacar que una de las medidas cautelares en el proceso de Sandra Cuevas, acusada por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, es la separación del cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc.

Según argumentó la fiscalía de CDMX, Sandra Cuevas incumplió con el acuerdo reparatorio al no realizarlo bajo los parámetros que se habían impuesto.

El acuerdo reparatorio al que accedió Sandra Cuevas con los mandos de policía auxiliar contempla las siguientes acciones:

De acuerdo con la inconformidad interpuesta por los policías de la SSC, no aceptaron la disculpa de Sandra Cuevas debido a que la mandataria no se habría referido a ella “ni por su nombre”.

Fue el 24 de marzo, cuando la alcaldesa Sandra Cuevas ofreció una disculpa pública a las víctimas, minutos después de celebrada su audiencia.

Sandra Cuevas se dirigió directamente a los medios de comunicación a las afueras del Reclusorio Norte para ofrecer una disculpa, sin embargo, destacó que no reconocía los hechos.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco.”

Sandra Cuevas