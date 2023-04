Sandra Cuevas se encontraba en entrevista con Adriana Pérez Cañedo cuando decidió cortar su participación es este espacio, luego de que la comunicadora la llamara “señora”.

Sandra Curvas participó en el espacio informativo de Enfoque Noticias para defender la remodelación de la Plaza Giordano Bruno.

Sin embargo, se molestó cuando fue llamada “señora” y decidió terminar con la entrevista de manera inmediata.

Sandra Cuevas se encontraba en una entrevista con Adriana Pérez Cañedo defendiendo las acciones que ha tomado como alcaldesa de Cuauhtémoc al iniciar una remodelación en la Plaza Giordano Bruno.

Esto luego de que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) llamara a la alcaldía no intervenir la plaza, pues es una zona considerado patrimonio cultural de la entidad y la nación, por lo que se requiere de una autorización especial para realizar remodelaciones.

Al ser cuestionada por Adriana Pérez Cañedo por el tema, Sandra Cuevas comenzó a defender las acciones que inició el pasado 12 de abril.

Sin embargo, la comunicadora le señaló que no la había dejado continuar con la entrevista , cosa que molestó a Sandra Cuevas.

Pérez cañedo le pidió: “Déjeme hablar ahora a mí ¿qué le parece?”; sin embargo, Sandra Cuevas cortó con un “Le agradezco mucho”, lo que inició un pequeño enfrentamiento.

“No, espéreme. Vaya, qué carácter señora. Yo la estoy buscando a usted para hacerle algunas preguntas, si no las quiere contestar mejor no me hubiera tomado la llamada”

Sandra Cuevas le aseguró a la comunicadora que el llamarla “señora” es faltarle al respeto y la llamó a no dirigirse a ella de esa manera.

Asimismo, le reclamó a Adriana Pérez Cañero interrumpirla cuando fue ella quien la invitó a exponer su punto de vista y además hablarle de una manera grosera.

“Yo creo que le estoy hablando con mucho respeto, no tiene que dirigirse conmigo de esa forma. Me llama usted señora, me está usted interrumpiendo. Me hace una invitación para yo hablar y usted me habla de una forma grosera...A mi no me gusta confrontarme, no me gusta perder el tiempo en este tipo de situaciones…yo le agradezco su tiempo y su espacio y le pido que cuando se dirija hacia mí sea con respeto porque yo la respeto a usted”

Sandra Cuevas