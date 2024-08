El próximo 9 de agosto se publican los resultados de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) 2024, para saber en qué preparatoria fuiste asignado.

A tan solo unas horas de que se publiquen los resultados, podrías cuestionarte si se puede hacer un cambio de escuela, en caso de no quedarte en la que habías elegido como primera opción.

Sin embargo, Comipems e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya emitieron una respuesta anticipada y dijeron que no.

UNAM, IPN y Comipems adelantan que no hay cambio o permuta de preparatoria

La UNAM anunció en comunicado que no existen permutas ni cambios de plantel, en el proceso de asignación Comipems 2024, en el nivel medio superior en la Ciudad de México (CDMX) y área Metropolitana.

La máxima casa de estudios de México, quien cuenta con instituciones a nivel preparatoria, universidad y posgrado, respondió a tres de las preguntas más mencionadas en los diferentes procesos de asignación.

En primer momento, señaló que no se aceptan las permutas de cambio de plantel, pues ese “trámite no existe y no tiene valor administrativo”.

Además, señaló que no existen lugares para alumnos que no fueron asignados por examen en las instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y tampoco hay cambios de instituciones externas a la preparatoria.

Lo mismo informaron los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Comipems.

En un texto de 2023, Comipems refirió que “no hay cambios de escuelas bajo ninguna circunstancia. Aún si tuvieras un puntaje superior”, y que no se permiten permutas en ninguna institución.

En ese sentido, Comipems reitera que sólo puedes ingresar a una escuela con el resultado oficial del concurso de selección 2024, mismo que será publicado el 9 de agosto.

RECUERDA:



🚫 No hay cambios de escuelas bajo ninguna circunstancia. Aún si tuvieras un puntaje superior.



🚫 Las permutas no son permitidas por ninguna institución. Sólo puedes ingresar a una escuela con el resultado oficial del COMIPEMS. — COMIPEMS (@COMIPEMSOFICIAL) August 18, 2023

¿A qué hora sale el resultado de Comipems 2024?

Los resultados del Comipems 2024 se publican a las 00:00 horas del 9 de agosto, informaron las autoridades de Educación Media Superior.

Cabe destacar que este proceso corresponde a las y los estudiantes que viven o aspiran a instituciones ubicadas en la Zona Metropolitana de la CDMX.

Actualmente, son cerca de 316 instituciones que se encuentran dentro del listado de opciones para las y los estudiantes que ingresarán a preparatorio mediante el proceso Comipems 2024.

