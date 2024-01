El secretario general del PRI en la Ciudad de México, Tonatiuh González Case, fue detenido esta tarde por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Primeramente, la diputada Tania Larios del PRI en CDMX había mencionado que Tonatiuh González Case estaba desaparecido.

Por lo mismo, militantes de la oposición, como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, además de diversos periodistas, señalaron que es debido a presión de Ernestina Godoy para su ratificación.

¿Quién es Tonatiuh González Case? Secretario general del PRI en CDMX detenido por la fiscalía

Armando Tonatiuh González Case es secretario general del PRI en CDMX, además del ex coordinador de la bancada en el Congreso capitalino, quien fue detenido por la Fiscalía.

Sin embargo, desde hace varios años se encontraba bajo investigación, debido a su presunta colaboración con el ex líder del PRI en CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre , en una red de trata de personas.

Que, de acuerdo con el comunicado presentado por la fiscalía de la CDMX, la Policía de Investigación detuvo a Tonatiuh González Case para rendir declaración.

Señala que Tonatiuh González Case había sido citado a declarar ante la fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas, además de que fue notificado en sus domicilios, sin presentarse.

La fiscalía aclaró que Tonatiuh González Case no se encuentra en calidad de detenido, ya que fue una orden de presentación , no de aprehensión, aunque no mencionan cuándo quedaría libre.

Sin embargo, sí destacan que dicha orden fue de una averiguación previa, ante la posible participación de Tonatiuh González Case en el delito de Trata de personas, con fines de explotación sexual.

Aunque para julio de 2022 la fiscalía de la CDMX no investigaba a Tonatiuh González Case, ya que no constaba su nombre en las carpetas de investigación.

La #FiscalíaCDMX informa que Armando Tonatiuh “N” fue presentado por agentes de @PDI_FGJCDMX para rendir declaración ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas.



Es necesario precisar que se trata de una orden de presentación no de aprehensión, por lo que… pic.twitter.com/FE1y9FDAQQ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 7, 2024

Oposición acusa presión de Ernestina Godoy por detención de Tonatiuh González Case

Por otra parte, militantes de oposición señalaron que la detención de Tonatiuh González Case se dio como forma de presión por parte de la fiscalía de CDMX para que acepten ratificar a Ernestina Godoy.

Tal como lo mencionó Tania Larios, responsabilizó a Ernestina Godoy respecto a la presunta desaparición de Tonatiuh González Case, como reportó primeramente.

Y es que en palabras de la diputada del PRI en CDMX, les llegaron fotografías intimidatorias, por lo que denunció una persecución política , señalando también a Martí Batres, jefe de gobierno.

A este llamado se sumó Alejandro Moreno, quien dio su respaldo tanto a Tonatiuh González Case como a diputados del PRI en CDMX, quienes estarían siendo perseguidos para conseguir los votos de la ratificación .

Igualmente, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, señaló directamente a Ernestina Godoy de detener a Tonatiuh González Case “como parte de su terrorismo judicial”.