Tras la ejecución de Julio César Soto Meza en el Starbucks de Plaza Carso en Polanco, no solo siguió las sorpresa porque una balacera ha sido en una plaza comercial y centro cultural importante al poniente de la Ciudad de México (CDMX).

También llegó la sorpresa por saber que el hombre ejecutado, Julio César Soto Meza, estaba vinculado al Cartel de los Arellano Félix y que solo estaba de paso pues su residencia y zona de operaciones está en Villa Fontana, colonia Los Pinos, de Tijuana, Baja California.

Starbucks, Plaza Carso (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Quién era Julio César Soto Meza y cuáles eran sus actividades al interior del cartel?

De acuerdo con los elementos que se dieron a conocer por la Policía de la CDMX, Julio César Soto Meza se dedicaba al tráfico de drogas pues tiene una orden de arresto vigente en Oklahoma, Estados Unidos, por ese motivo.

De acuerdo con la identificación que se encontró en las escena del crimen se pudieron hacer las consultas para confirmar datos e incluso se supo que también se hacía llamar César Mendoza Soto el hombre de 42 años.

Informo que la persona de 42 años que perdió la vida en una plaza en @AlcaldiaMHmx, contaba con una orden de aprehensión en Oklahoma por tráfico de drogas; cuenta con flujos migratorios frecuentes a Panamá, Cali, Colombia y San Diego, California. Seguiremos informando — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 20, 2023

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la CDMX, Omar García Harfuch, dijo en diversos momentos que el hombre tenía ingresos frecuentes a países y ciudades como:

Cali, Colombia

Panamá

San Diego, California

También tiene indicios de ingresos a Venezuela y una detención en el estado de Zulia en 2020 cuando la Guardia Bolivariana lo encontró con otro grupo de personas en una carretera y estaba bajo el influjo de sustancias.

A Julio César Soto Meza se le señala como responsable de homicidios, entre ellos el de Víctor Hugo Mejía Flores, alias “el griego” en 2020, integrante del Cartel de Sinaloa que operaba en Tijuana, Baja California.

¿Quién mató a Julio Cesar Soto Meza?

Hasta el momento solo se sabe que fue un solo sicario el que mató a Julio César Soto Meza, quien le dio diste disparos y acertó cuatro. No se informó de otros heridos a pesar de lo concurrido de la Plaza Carso y la cafetería.

De acuerdo con la Policía de CDMX, se siguen analizando las cámaras debido para seguir su ruta de huída.

Julio César Soto Meza no respondió a la agresión, pues al parecer no testaba armado y no estaba acompañado cuando el sicario llegó con una mochila al pecho de donde sacó el arma. Al momento solo se sabe que el sicario llevaba cabello largo y gorra.

Julio César Soto Meza no se era un objetivo de la CDXM o generador de violencia, pues vivía en Tijuana. Se desconoce si frecuentaba la CDMX.

La Policía de Investigación y la Fiscalía General de Justicia siguen trabajan en conjunto para conocer más elementos sobre la vida y actividades de Julio César Soto Meza.