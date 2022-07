El viernes 1 de julio un vagón de la Línea 9 del Metro sufrió una explosión provocada por un paraguas, cuando llegaba a la estación Velódromo y una usuaria afectada decidió narrar su experiencia en TikTok.

La usuaria Lorecsstnl, se hizo viral con un video que afirma “este soy yo antes de que todo se fuera al carajo”, donde muestra el momento exacto cuando explotó el vagón e inició el incendio.

Luego, en un segundo video, contó la manera en que vivió el incidente, pues se encontraba dentro del vagón que sufrió la explosión.

“Yo soy la chica que casi se quema en el Metro y no vengo aquí a decirles la parte oficial de cómo inició el incendio ni nada de eso, sólo les quiero contar el cómo fue, qué pasó después o por qué yo creo que pasó el incendio” Lorecsstnl

Avanzó el Metro y salieron chispas, asegura afectada desde TikTok

La afectada narró desde la plataforma de TikTok cómo fue que inició el incendio que provocó la explosión de un vagón de la Línea 9 del Metro el viernes pasado.

Recordó que por las 5 de la tarde, comenzó a llover muy fuerte y pese a que no duró mucho, la lluvia incluso se metió en el vagón donde viajaba, generando un charco dentro.

El metro comenzó a avanzar hacia la estación Mixiuhca entre jaloneos y de pronto se apagaron y prendieron las luces muy rápido.

Aclaró que al momento de que se prendieron las luces, fue cuando algo explotó y en seguida comenzó el fuego.

(Lorecsstln / TikTok)

“El metro frena así de golpe y las luces se apagan y se prenden rápido. Pero al momento de que se vuelven a prender, estábamos entrando al como disque túnel de Velódromo a Mixiuhca, se escucha como un bum horrible, empieza a salir fuego así de la nada y es cuando yo saco el celular y empiezo a grabar” Lorecsstnl

La afectada dijo que algo comenzó a oler muy feo a quemado y el humo se metió al vagón donde había varias mujeres y niñas.

(Lorecsstln / TikTok)

Mujeres abrieron la puerta del vagón por desesperación, nadie sabe qué hacer en esa situación

Cuando inició el fuego, todas se replegaron en el lado contrario del vagón para alejarse del fuego.

Sin embargo, cuando el humo comenzó a entrar, las mujeres dentro comenzaron a abrir una de las puertas, con la intención de salir.

“Varias señoras por la desesperación…abrieron la puerta, querían bajarse” Lorecsstnl

En ese momento, pasó un funcionario del Metro, que, de acuerdo con ella, pudo haber sido el conductor del tren de la Línea 9 donde se encontraba.

(Lorecsstln / TikTok)

Les pidió no salir y siguió hacia el punto exacto donde estaba el incendio; luego, todas comenzaron a repetir que no sabían qué hacer.

Además, recordó que los vagones del Metro no tiene carteles que expliquen qué se debe de hacer en caso de un incendio y aclaró que salir por las ventanas, “que de por sí no se podían abrir” no le parecía una buena idea.

Línea 9 del Metro, avanza tren y “salen chispas” del vagón

La usuaria de TikTok mostró el fragmento de un video donde se ve a un trabajador de la Línea 9 del Metro entrar a su vagón y, sin decirles nada, revisa el sistema eléctrico de éste.

Tras abandonar el lugar, el metro comenzó a avanzar nuevamente pero volvieron a “salir chispas”.

Ella pidió a las demás cerrar la puerta por si volvía a iniciar un incendio pero lograron llegar a Mixiuhca sin más inconvenientes.

Al llegar, comenzaron a pedir ayuda para una señora que, de acuerdo con el video, ya se había desmayado en dos ocasiones, para que recibiera atención médica.