El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio hoy viernes 8 de noviembre, ya que esta mañana distintos usuarios reportan retrasos en la Línea 7 y Línea A del transporte público.

A las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó un flujo de menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas. Sin embargo, esta información fue rechazada en redes sociales por los usuarios de la Línea 3 y Línea 5.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios, es importante decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 8 de noviembre.

La Línea 7 del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio hoy viernes 8 de noviembre, situación que es reportada en redes sociales por distintos usuarios después de las 7:30 de la mañana.

El personal del Metro CDMX explicó que la Línea 7 solo cuenta con alta afluencia de pasajeros por la hora en la que fueron hechos los reportes:

La Línea A del Metro CDMX también se ve afectada hoy viernes 8 de noviembre, según los reportes de usuarios que señalan retrasos en el servicio de esta ruta después de las 7:30 de la mañana.

“¿Y qué, también en la linea A permitimos el libre cierre de puertas, neta 25 casi 30 min de la paz a santa Martha?, no mamen, como siempre uno previniendo sus chingaderas y no más no ayudan, no es espero nada de ustedes y aun así logran decepcionarme más”

Usuario del Metro