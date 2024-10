El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio hoy miércoles 30 de octubre, ya que esta mañana distintos usuarios reportan alta afluencia de pasajeros en la Línea 3 y Línea A del transporte público.

A las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó que hubo menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas. Sin embargo, esta información fue rechazada en redes sociales por los usuarios de la Línea 3 y Línea A.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios, es importante decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 30 de octubre.

La Línea 3 del Metro CDMX cuenta con alta afluencia de pasajeros hoy miércoles 30 de octubre, situación por la que se siguen generando reportes en redes sociales cerca de las 8 de la mañana.

El personal del Metro CDMX explicó que solo se registra alta afluencia por la hora de los reportes:

La Línea A del Metro CDMX también cuenta con alta afluencia de pasajeros hoy miércoles 30 de octubre; los reportes en esta ruta se dieron desde antes de las 7 de la mañana y aún siguen aumentando una hora después.

“Y ahora qué en la línea A? No hay un día que no haya complicaciones, siempre con retrasos importantes, más de quince minutos parado el tren en canal de San Juan”

“Línea A detenidos ya 10 minutos y no no es por alta afluencia ni porque no permitan cerrar puertas. Lit no hay personas en el anden y el tren no se mueve”

Usuario del Metro