El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio hoy lunes 26 de agosto, ya que esta mañana fue rescatado un perrito en la Línea 8, mientras que en la Línea 7 distintos usuarios del transporte público reportan retrasos.

Después de las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó menos de 6 minutos como tiempo de espera para abordar un convoy, tanto en la Línea 7 como en la Línea 8. Sin embargo, esta información fue rechazada en redes sociales por los usuarios de ambas rutas.

Cabe recordar que la estación Zócalo de la Línea 2 fue reabierta el 31 de julio. No obstante, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) reiteró a los usuarios que actualmente se encuentran en mantenimiento distintas estaciones de la Línea 1, Línea 9 y Línea B.

Hoy lunes 26 de agosto, el personal del Metro CDMX informó sobre el rescate de un perrito en la Línea 8, hecho que fue reportado en redes sociales después de las 8 de la mañana, lo cual generó retrasos en el servicio del transporte público.

Debido a un alto en las operaciones para las labores de rescate, esto fue lo que comentaron distintos usuarios en redes sociales:

Más de una persona expresó su malestar por ver afectado su traslado en la Línea 8 del Metro CDMX:

"Por qué no avanzamos en línea 8?? Estamos parados en escuadron, por favor me harán llegar tarde 😫 me van a correr!!!"

Usuario del Metro