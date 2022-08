El Profesor de Natación del Colegio Dolores Olmedo Patiño, ubicado en Tláhuac, CDMX, habría agredido sexualmente a una niña de 4 años de edad, la menor estuvo hospitalizada.

Un profesor de Natación en Tláhuac abusó sexualmente de una niña de 4 años, de acuerdo con un reportaje de Foro TV, realizado por la periodista Itzel Cruz.

El profesor, identificado como Carlos Armando N habría agredido a la menor en diferentes ocasiones, hasta que el 7 de junio de este 2022, la niña expresó lo ocurrido a su madre.

La declaración de la niña se dio luego de que ella presentó sangrado al orinar, por lo que inmediatamente su madre, Verónica Ramos, acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) a denunciar.

Hasta el momento, el profesor de natación del Colegio Dolores Olmedo Patiño, ubicado en La Nopalera, Tláhuac, no ha sido aprendido por el delito cometido en contra de la niña.

Según lo señaló la madre de la niña, fue el 7 de junio que la menor presentó signos de violencia al salir del Colegio Dolores Olmedo Patiño, ubicado en Tláhuac.

La niña, que en ese entonces tenía 4 años, salió de la escuela con un rasguño y un golpe en la nariz, por lo que su madre preguntó a las maestras qué fue lo que ocurrió sin tener respuesta.

Luego, al llegar la noche, la niña fue al baño y orino con sangrados, en ese momento refiere que el profesor de natación del Colegio ubicado en Tláhuac la tocó.

Inmediatamente Verónica Ramos acudió a la Fiscalía a denunciar la situación, y es ahí donde la envían a atención médica.

Fue en la fiscalía de la CDMX que enviaron a la menor a la clínica de especialidades de la Condesa, ubicada en General Benjamín Hill 24.

De dicha instancia médica refirieron a la niña al Hospital Nacional de Pediatría, donde estuvo internada durante 5 días por el sangrado que presentaba.

Sangrado que habría sido consecuencia del tocamiento generado por el profesor de natación del Colegio Dolores Olmedo Patiño, ubicado en La Nopalera, Tláhuac.

La madre de la víctima indicó que a más de un mes de la denuncia, el profesor no ha sido detenido por la Fiscalía, y tampoco existe la certeza de que el Colegio Dolores Olmedo Patiño lo haya separado de su cargo.

Esto pese a que existen denuncias de que otros menores sufrieron abuso sexual por parte de él, pues el asistir a la clase de natación no era considerado como agradable por los niños.

“Varias mamás referían que los niños ya no querían entrar a la clase de natación, los niños decían no quiero, hubo niños que fingieron estar enfermos para ya no presentarse a la clase.

En algún momento se sugirió a la maestra, a los maestros, que hicieran una clase muestra y tampoco se hizo caso de eso”

Verónica Ramos