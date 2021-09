Presencia aguerrida de policías en manifestación por el 28S genera sensación de provocación: Amnistía Internacional

Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México dijo que en el marco del 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal, la presencia policial en las manifestaciones feministas parece una provocación.

En entrevista para Así las cosas, aseguró que no deberíamos acostumbrarnos a una presencia policial tan abundante en las manifestaciones, pues cada vez hay más policías en las manifestaciones feministas.

Por otra parte, recordó que varias mujeres acudieron el pasado 25 de septiembre a cambiarle el nombre a la Glorieta de Colón, donde recibieron una suerte de afrenta por parte del gobierno.

Esto porque el gobierno de la CDMX decidió borrar los nombres de los desaparecidos y víctimas de feminicidio que familiares escribieron en las vallas que protegían el pedestal de la glorieta.

“Estos actos se van sumando a la sensación que tienen muchas mujeres de que el Estado y algunos gobiernos en particular no permite o no facilita, no establece canales de diálogo en estos espacios de protesta”

Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México