Los días 23 y 24 de mayo de 2023, realizaron una jornada de búsqueda en el Ajusco, Ciudad de México (CDMX), por Guadalupe Pamela Gallardo Volante, joven desaparecida desde el 5 de noviembre de 2017.

Pamela Gallardo Volante desapareció ese en el Ajusco, a la altura del kilómetro 13.5 tras acudir, en compañía de amigos y de quien era su novio, al festival de música “Soul Tech”.

Desde entonces, su madre María Volante y sus hermanos no han dejado de buscarla, y tras varios meses de trámites burocráticos lograron que la Comisión de Búsqueda de la CDMX organizara una jornada en el Ajusco para buscar a Pamela, sin embargo, la familia acusó “simulación” por parte de las autoridades.

Las jornadas de búsqueda en el Ajusco por Pamela Gallardo

Las jornadas de búsqueda de Pamela Gallardo Volante comenzaron desde muy temprano. La cita fue a las 6:30 y 6:45 de la mañana en las estaciones del metro Chabacano y Viveros, para de ahí partir al Ajusco.

La familia de la joven convocó a apoyar esta brigada de búsqueda, donde además de voluntarios, debía acudir puntualmente personal de la Comisión de Búsqueda local, Bomberos, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de la CDMX, pero no pasó.

De acuerdo con lo denunciado por María Volante, no hubo organización del espacio en el que se iba a trabajar y eso estaba a cargo de la Comisión de Búsqueda, que según, desde hace 6 meses planearon la jornada.

“No les importa, no necesitamos que les importe, pero ellos tienen un sueldo, trabajan para nosotros, trabajan para esto y siguen siendo omisos”. María Volante

"No necesitamos que les importe" le dice la mamá de Pamela Gallardo, María del Carmen Volante a las autoridades que hoy lograron que la búsqueda no fuera productiva.



Alan Piñón, abogado de la familia Gallardo Volante, acusó que al primer día de la jornada de búsqueda no acudió personal especializado, que no se contó con detector de metales, con perros rastreadores y ni voluntad para trabajar en equipo.

“Todo se debe basar en un plan de búsqueda [...] Parece ser más una simulación está búsqueda para cubrir el requisito de ley y ya. Como dice la señora Carmen, se ha trabajado más de siete meses para lograr esta búsqueda. Al final de cuentas, no llegó personal especializado, no llegó la Guardia Nacional, los binomios”. Alan Piñón

La búsqueda del primer día concluyó alrededor de la 1 de la tarde porque comenzó a llover, situación que la mamá de Pamela Gallardo lamentó porque fue un día que no consiguieron algo.

La desaparición de Pamela Gallardo Volante en la CDMX

Guadalupe Pamela Gallardo Volante desapareció el 5 de noviembre de 2017 en el Ajusco, CDMX; año con año, su familia protesta ante las autoridades capitalinas para exigir que la joven sea buscada y que les presenten avances sobre las líneas de investigación.

Pero todo avanza muy lento. La señora María Volante se ha unido a cientos de protestas contra la violencia hacia las mujeres, participa en las marchas del 8 de marzo, del 25 de de noviembre, cualquier protesta sobre feminicidio o desaparecidos, siempre está presente.

Esto para las autoridades no es suficiente pues a pesar de las reuniones que sostienen la familias, sus abogados y personas del Gobierno de CDMX, acciones como la jornada de búsqueda, se ven obstaculizadas.

Para protestar a 5 años sin Pamela, en noviembre de 2022, su familia llevó tres grandes siluetas de la joven de ahora 28 años con reclamos de “Claudia Sheinbaum, no me busca”, “Enrique Camargo, no me busca” y “Ernestina Godoy, no me busca”.

Mamá de Pamela en la jornada de búsqueda este 23 y 24 de mayo (Jesica Maldonado)

María Volante forma parte del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, el mismo en el que protestaba Herminia Valverde, madre buscadora de Mariela Vanessa Díaz Valverde y que murió por complicaciones en su salud apenas el 21 de mayo pasado.

En México, la cifra de personas desaparecidas aumenta día con día. Al 24 de mayo de 2023, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 110 mil 826 desaparecidos.