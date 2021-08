Padres de familia reclaman que el regreso a clases fue obligatorio, pero lo hicieron ver como opcional

Este lunes 30 de agosto, padres de familia se quejaron de que el regreso a clases presenciales fue impuesto.

En la secundaria 18 de la colonia Roma de la CDMX, los padres de familia reclamaron que no se está dando la opción de las clases virtuales como anunciaron las autoridades educativas.

Los padres de familia presentes exigieron transparencia en las indicaciones, pues dijeron, “no pueden decir que vengan y los que no, que no tomen clases”.

“Director de la escuela, por Dios, sentido común, nos sentamos y como papás les ayudamos. Está en riesgo la vida de nuestros hijos. No pueden decir que vengan y los que no, que no tomen clases. Que sea transparente” Madre de familia

Acusan que regreso a clases es obligatorio; temen que sus hijos se contagien

Una de las madres de familia que acudió a dejar a su hijo en la escuela acusó que el regreso a clases fue obligatorio .

En este aspecto, la mujer sostuvo que las autoridades de la escuela les avisaron que no habría clases en línea, por lo que tendrían que llevar a sus hijos a clases presenciales.

“Yo lo veo como obligatorio, porque a todos nos dijeron: ‘si sus hijos no se presentan, en línea no va a haber clases. Se les va a dar un cuadernillo y arréglense como puedan’. Creo que eso no es justo y no es correcto”, denunció.

Además, comentó que citaron al 70 % de la población estudiantil, es decir: los niños cuya letra inicial de su primer apellido comience de la A a la M se tenían que presentar esta primera semana de clases.

En tanto que la siguiente semana, se presentarán los de la “N” hasta la “Z”.

La madre de familia temió que en el interior de la escuela no se lleven a cabo las medidas sanitarias correctas para prevenir contagios de Covid-19.

Así como que si algunos niños están contagiados o alguno de sus familiares lo estén y puedan contagiar “a los niños que sí vienen sanos”.

“Yo decidí que mi hijo no viniera, pero como ayer fue el ultimátum de que si no veníamos no nos enterábamos de nada, entonces tuvo que venir. Obligatoriamente estamos aquí. Entró, acaba de entrar”, añadió.

Regreso a clases: Maestros dicen que las instrucciones de las autoridades educativas no concuerdan

Uno de los maestros que salió a hablar con los padres de familia en la entrada de la escuela sostuvo que las autoridades educativas no se ponen de acuerdo en las instrucciones.

“La autoridad educativa ha dicho una cosa, el presidente ha dicho otra, la autoridad de la CDMX ha dicho otra”, expresó.

Al respecto, el maestro afirmó que la autoridad educativa ha dicho que no habrá clases en línea.

Sin embargo, subrayó que a los padres de familia se les dijo que es un regreso a clases voluntario.

Aunque, aclaró, que a los maestros se les dijo que sería presencial, por lo que confirmó que oficialmente el regreso a clases es presencial.

“Que quiere decir, que lo están haciendo a fuerzas voluntario”, manifestó.

No obstante, recalcó que los maestros no están “en equipos distintos” con los padres de familia.

¿Qué hicieron los maestros de esta escuela?

Como medida ante el regreso a clases, los maestros decidieron dividir a los grupos.

De esta manera, los maestros podrán apoyar a los niños en actividades en classroom (en línea): con videos, asesorías y cuestionarios.

Con información de Animal Político.