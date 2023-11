Omar García Harfuch perdió la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2024, pese a tener la victoria en la encuesta final de Morena.

Durante la madrugada de este sábado 11 de noviembre, la dirigencia nacional de Morena informó que Omar García Harfuch fue el aspirante mejor posicionado en la encuesta final.

Sin embargo, más tarde se dio a conocer que pese a la victoria que obtuvo el ex secretario de Seguridad capitalino, la candidatura en la CDMX será encabezada por Clara Brugada.

Luego de perder la candidatura, Omar García Harfuch ofreció una declaración ante medios de comunicación y esto fue lo que dijo con respecto a Morena.

Clara Brugada y Omar García Harfuch (Michelle Rojas)

¿Qué dijo Omar García Harfuch tras perder candidatura de Morena pese a ganar encuesta?

A pesar de tener la victoria de la encuesta en la mano, Omar García Harfuch fue descartado para encabezar la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la CDMX en las elecciones 2024.

Pese a ello, el ex secretario de Seguridad Ciudadana capitalino destacó que su intención es mantenerse en unidad como militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Abordado por medios de comunicación, Omar García Harfuch dijo que aun cuando Clara Brugada será la candidata del partido, está “muy contento” con el resultado que obtuvo en la contienda interna.

En ese sentido, garantizó que acatará los lineamientos que se establecieron para el proceso de selección de candidato a la jefatura de gobierno de la capital del país, es decir, continuar en unidad.

En lo que respecta a su futuro, el ex funcionario apuntó que más que buscar un puesto en la Cámara de Senadores o desde otro espacio, su objetivo es seguir apoyando al movimiento de la 4T.

Incluso, Omar García Harfuch descartó por completo que vaya en busca de ser el titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.

Omar García Harfuch ( @OHarfuch ) dice que se mantendrá en unidad y con Morena pic.twitter.com/Cw5G4clC8Y — Irving (@IrvingPineda) November 11, 2023

Omar García Harfuch no descarta integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum

Tras declarar que su intención luego de perder la candidatura de Morena en la CDMX es ayudar a la 4T, Omar García Harfuch dijo que no descarta sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum

Cuestionado sobre si le gustaría sumarse al equipo de trabajo de la virtual candidata presidencial, el ex funcionario de la CDMX admitió que sería un buen proyecto para él.

Lo anterior debido a que dijo que gracias a Claudia Sheinbaum está en la posición en la que se encuentra actualmente, por lo cual aceptó que le gustaría volver a trabajar con ella.

No obstante, expuso que no puede hablar de algún encargo junto a Claudia Sheinbaum, debido a que refirió que ese es un tema que no depende de él.