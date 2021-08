“No lo volverá a hacer”: Sashiel comparte testimonio de violencia por maestro de saxofón

México.- Sashiel Tello compartió su testimonio sobre violencia sexual cometida por Pavel ‘N’, maestro de saxofón que fue detenido por el delito de violación agravada contra la joven.

En entrevista con SDPnoticias, la saxofonista Sashiel relató la violencia que vivió desde que conoció a Pavel ‘N’ en 2017, cuando ella tenía 18 años de edad.

En ese año, Sashiel empezó a tomar clases particulares de saxofón en casa de Pavel ‘N’ e ingresó como saxofonista a la banda de jazz dirigida por el hombre, llamada ‘Big Band’, en la Ciudad de México.

“Tenía comportamientos y hacía comentarios sobre mi físico y también hubo tocamientos sin mi consentimiento. Se creía superior, creía que por ser el maestro te podía hacer lo que él quisiera”. Sashiel Tello

Desde entonces, hubo acoso sexual de Pavel ‘N’ en su contra porque hacía comentarios acerca de su físico que a ella le incomodaban; la situación se detuvo por un tiempo pero luego se agravó.

Detención de Pavel 'N' (FGJ-CDMX)

La agresión sexual en contra de Sashiel

En junio de 2018 , Sashiel estaba vulnerable por problemas que tenía en varios aspectos de su vida; dicha situación la supo Pavel ‘N’, quien le ofreció escucharla y apoyarla con clases en su casa, como ya lo habían hecho.

Sashiel no vio peligro en seguir tomando las clases de saxofón. Y fue en una de estas sesiones que Pavel ‘N’ la violó, además de que ejerció violencia psicológica y verbal en su contra.

“A los 30 minutos de clase, decidió pararla. Me dijo que quería tener relaciones sexuales y al negarme, me chantajeó con la ayuda que me había ofrecido, le pregunté que cuánto le debía y me respondió con una referencia sexual”. Sashiel Tello

Sashiel intentó salir de la casa de Pavel ‘N’ pero éste no se lo permitió; luego se lanzó sobre ella y comenzó a agredirla sexualmente.

La joven saxofonista le pidió detenerse , con miedo y en shock, también pidió ayuda a gritos y fue en ese momento que el hombre intentó asfixiarla. Al terminar la agresión, la única respuesta fue: “nadie te va a creer”.

Otras víctimas del maestro de saxofón

Sashiel no le pudo contar a nadie lo que había pasado pero se enteró que en las clases de la ‘Big Band’, Pavel ‘N’ comenzó a hablar mal de ella, como antes lo había hecho con otros integrantes del grupo.

El 1 de julio de 2018, Sashiel no regresó a la banda de jazz y fue tras un difícil proceso que el pasado 4 de marzo de 2021 , decidió denunciar ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a Pavel ‘N’ por violación.

“Siempre tuve la idea de denunciarlo pero por problemas que tuve, me costó trabajo. Tenía mucho miedo y también porque socialmente es un tema fuerte. Algo que me motivó mucho fue que con su detención, ya no se lo va a volver a hacer a nadie más”. Sashiel Tello

La joven vio como positiva la detención de Pavel ‘N’ porque, además de justicia para ella, aseguró que el hombre tenía acceso a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que podrían haberse convertido en sus víctimas.

Resaltó que parte de la violencia ejercida por Pavel ‘N’ es la manipulación en el ámbito musical por su carrera y los escenarios que la ‘Big Band’ había comenzado a tomar, como el Lunario del Auditorio Nacional.

Testimonio de Sashiel (@colectivanietas)

Que Pavel pague por lo que hizo: Sashiel

El pasado viernes 30 de julio, un juez de control vinculó a proceso a Pavel ‘N’ por el delito de violación agravada en contra de Sashiel e impuso como medida cautelar, prisión preventiva.

El hombre permanecerá privado de su libertad en el Reclusorio Oriente hasta que finalice el proceso penal en su contra.

“Que mi caso sirva para demostrar a los agresores que si se puede luchar en su contra, que aunque es un tema muy difícil, es importante hablarlo para evitar que le pase a más personas”. Sashiel Tello

Sashiel exige justicia, que Pavel ‘N’ “pague por lo que hizo”; y pidió a las demás víctimas de este hombre que se acerquen y denuncien.

Luego de que la saxofonista expuso su caso, al menos otras 5 personas se acercaron a ella para compartir sus testimonios de violencia por parte del detenido, entre hombres, mujeres, mayores y menores de edad.

Justicia para Sashiel

Por su parte, el despacho de abogados que representa a Sashiel, Fernández Becerril y Lucenilla , agradeció el trabajo de la Fiscalía de CDMX para avanzar en el proceso contra Pavel ‘N’.

A través de un comunicado, el despacho explicó que la vinculación a proceso es el primer paso hacia una justicia integral y restaurativa a favor de Sashiel; y también agradecieron a las personas que están apoyando a la saxofonista.

“El objetivo no culmina aquí, pues lamentablemente hay muchas mujeres como Sashiel que sufren algún tipo de violencia y que no encuentran el apoyo para lograr que se les haga justicia. A ellas les decimos que no están solas”. Fernández Becerril y Lucenilla

Pidieron a todas y todos los que hayan sufrido algún tipo de abuso por parte de Pavel ‘N’ que lo denuncien; y afirmaron que seguirán el camino hasta conseguir justicia .