La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señaló que los montadeudas son un peligro para la seguridad pública de México y esto es lo que recomendó para la prevención.

Tal como compartió en el documento “Montadeudas” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó diferentes denuncias de apps que prestaban dinero con requisitos mínimos .

Sin embargo, tras caer en la trampa de apps que se hacían pasar por entidades financieras que incumplían con los términos del préstamo, accedían a datos personales y de no cumplir, amenazaban: montadeudas.

Montadeudas son una amenaza para la seguridad pública de México: Condusef

Fue en conferencia de prensa que el presidente de Condusef, Óscar Rosado, recordó la amenaza a la seguridad pública que representan los montadeudas, por lo que el Estado debe realizar campañas de prevención.

Recordó que los montadeudas son un asunto de las autoridades y un problema de seguridad pública delicado que sigue creciendo en México, cuya existencia es de fácil acceso por las tiendas oficiales de Android y Apple.

El problema de los montadeudas también se complica ya que, de acuerdo con Condusef, carecen de atribuciones legales contra las aplicaciones, ya que no están registradas como institución financiera .

Esto aunado a que las víctimas frecuentes de los montadeudas no están bancarizadas, es decir, no se encuentran en el sistema financiero en México, por lo que una denuncia en esta modalidad no le compete a Condusef.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificó solamente en 2022, 11 mil 594 denuncias por montadeudas, mientras que desde 2021 se han contabilizado mil 46 aplicaciones.

Principales víctimas de montadeudas son los que no se encuentran en el sistema financiero (Unsplash)

Señales de alerta para identificar a los montadeudas

Organismos como la Secretaría de Hacienda y Condusef recuerdan que hay diferentes señales para identificar las aplicaciones de montadeudas y la extorsión que aumenta una deuda.

De manera resumida, Condusef recuerda cómo opera una app de montadeudas: Un préstamo fácil e inmediato, con anuncios en redes sociales, sin requisitos y mediante dispositivos móviles.

Pero los intereses crecen sin previo aviso hasta aumentar a una suma impagable y al no hacerlo comienzan las amenazas.

Igualmente la Secretaría de Hacienda muestra señales a considerar al encontrar una app con posible modalidad de montadeudas:

de reciente creación

disparidades o modificaciones en su objeto social ante entidades financieras y autoridades fiscales

Igualmente, la app debe contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo mismo, deben estar registradas en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).