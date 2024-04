Lía Limón, en compañía de Santiago Taboada, exigieron al jefe de gobierno de Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, que solucione el problema del agua contaminada.

Esto fue en un mensaje a medios desde el pozo en la colonia Alfonso XIII, que autoridades de CDMX detectaron como origen del agua contaminada.

Lía Limón recordó que hace 27 años, Martí Batres entregó leche con caca y hoy entrega agua con gasolina sin importar el riesgo.

“Exigimos que cumplan con el derecho fundamental a tener agua limpia”, afirmó Lía Limón, presentando una gráfica de agua contaminada, indicando que la solución de Martí Batres de limpiar el pozo no resuelve el problema.

“La negligencia mata”: señaló Lía Limón al mencionar que Morena no ha invertido en el sistema de agua y por eso los pozos están en malas condiciones.

Dijo que son varias las posibles causas de este problema, entre las que se encuentran:

“Son una bola de negligentes. Es increíble que hasta hoy no haya una respuesta, que no haya los estudios necesarios y que no le den la cara a las y los vecinos que hoy están en riesgo”.

Lía Limón exige a Martí Batres solución a agua contaminada