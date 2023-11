El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) negó la licencia a su cargo frente a la alcaldía Álvaro Obregón a Lía Limón el pasado 31 de octubre y ahora la alcaldesa prepara una denuncia por violencia política de género.

En entrevista para Me lo dijo Adela, Lía Limón dijo que la licencia no es necesaria para que pueda participar en el proceso interno del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones por la jefatura de gobierno de la CDMX.

Sin embargo, considera que al negarle la licencia cuando al resto de los alcaldes que la solicitaron que se les ha concedido implica negarle sus derechos político-electorales.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, afirmó que va a presentar una denuncia por violencia política de género contra el Congreso CDMX por no aprobar la licencia a su cargo.

De acuerdo con la alcaldesa, no es justo que desde el Congreso se le quiera negar la posibilidad de participar en la contienda electoral por lo que también pedirá un juicio por la violación de sus derechos políticos-electorales.

Cabe señalar que de otorgarle el juicio, este tendría que ser de manera inmediata, debido a que el acto dado desde el Congreso local la está afectando actualmente.

Asimismo, resaltó que presentará una denuncia de violencia política de género contra los diputados locales de Morena quienes, de acuerdo con Lía Limón, le tienen miedo con miras a las elecciones 2024 en la CDMX.

“No es justo que me nieguen mi posibilidad de participar. Me tienen miedo pero pues que no le saquen, que compitan conmigo y que me ganen en las urnas…Voy a presentar un juicio por violación a mis derechos políticos electorales y voy a presentar una denuncia por violencia política de género”

Lía Limón