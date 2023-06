Lady Tepito volvió a su cuenta de TikTok para aclarar que sí es la verdadera y detalló porqué trato de intimidar a los familiares de Lesly Matínez Colín en la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

Con Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados, como fondo musical, Lady Tepito también mencionó que a ella no le importa lo que digan de su forma de hablar pues “su boca no paga renta”.

Además, dijo que las personas que la grabaron amenazando afuera de la Fiscalía CDMX y la subieron a redes sociales, “sólo sacan lo que les conviene”.

Pues asegura que su conducta se dio porque los manifestantes empujaron a una persona de la tercera edad que estaba al lado de ella.

Todo esto lo señaló en su nuevo video de TikTok, el cual, a 9 horas de ser publicado, ya cuenta con más de 10 mil vistas.

Lady Tepito aclara porqué amenazó a manifestantes de Lesly Martínez Colín

Lady Tepito dejó ver que sí es la misma mujer que agredió verbalmente a quienes pedían justicia por Lesly Martínez Colín afuera de la Fiscalía, luego de que se cuestionó la veracidad de su disculpa en video.

La mujer, presuntamente identificada como Daniela, descartó ser una copia de Lady Tepito y aclaró que en el video de la disculpa habló de otra forma porque “para todo hay momentos” y trato de ser respetuosa .

Asimismo, manifestó que el motivo por el cual se comportó grosera con los manifestantes de la Fiscalía es que ellos aventaron a una persona de la tercera edad, razón por la que “se puso pendeja”.

En ese sentido, acusó que los manifestantes la grabaron diciendo groserias, pero que “solo dicen lo que les conviene”, pues ellos exigían respeto empujando a una persona mayor al lado de ella.

“Por si no lo sabían por qué me puse pendeja, porque no los suben solo dicen lo que les conviene yo me puse pendeja porque empujaron a una persona de la tercera edad, cómo verga piden respeto empujando a una persona al lado de mí, o sea eso no sacan”. Lady Tepito

Ante esto, Lady Tepito reclamó que quienes la subieron a redes sociales “nada más sacan sus mamadas, pero no sacan que también se pasan de verga con personas de la tercera edad”, y cuestionó su actuar.

Lady Tepito sube nuevo video (especial)

Lady Tepito responde a críticas por su forma de expresarse

De igual forma, Lady Tepito respondió a todos los que la critican por su manera de hablar, lo que inclusive ha ocasionado que haya memes con su rostro y palabras.

Lady Tepito contestó que su boca “no paga renta” y “le vale verga” toda la gente que la ha criticado por ese motivo, pues aseguró que “todos llevamos una Lady Tepito adentro”.

Señaló que es como es “a mucha honra” y que los comentarios en su contra no le importan porque “ella no traga gente”.

“La verdad mi boca no paga renta (...) Los demás me valen verga, y aclaro, no se hagan, todos llevamos una lady Tepito dentro, a mi no me vengan con mamadas que nadie dice groserías, a mí me grabaron que fue diferente y a mucha pinche honra, yo no trago gente.” Lady Tepito

Por último, Lady Tepito adelantó a quienes pidieron que la corrieran de su trabajo que no podrán ver esa situación, pues ella no tiene jefe ya que es comerciante, por lo que pidió que “no digan mamadas”.

“Y para su mayor información, no necesito que me corran eh, yo soy mi propia jefa, yo soy comerciante, no digan mamadas. Hablan al peso de culo, por eso la mayoría no entiende.” Lady Tepito