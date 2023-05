Intocable se presentará en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México (CDMX) el 20 de mayo de 2023: Estas estaciones del Metrobús permanecerán cerradas, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció el concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución desde el 16 de mayo. El evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas de este sábado y el acceso será gratuito.

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en colaboración con la marca de ropa Levi´s invitan al concierto gratuito del grupo de música norteña Intocable, que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución”, informó la dependencia.

Algunos de los éxitos de Intocable que se espera escuchar esta tarde son:

“Fuerte no soy”

“Y todo para qué”

“Enséñame a olvidarte”

“El amigo que se fue”

“Perdedor”

“Amor maldito”

“Aire”

“Eres mi droga”

Intocable Monumento a la Revolución; ¿Qué estaciones de Metrobús estarán cerradas?

El concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución generó cambios en las operaciones del Metrobús. Aquí te explicamos que estaciones permanecerán cerradas el 20 de mayo de 2023 entre las 14:00 y las 19:00 horas.

“¡Prevé tus traslados!”, publicó el Metrobús de CDMX; estas serán las estaciones cerradas:

Plaza de la República

Glorieta de Colón

Defensoría Pública

Vocacional 5

“Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz...”, concluyó así el mensaje. El horario normal del Metrobús de CDMX, de lunes a sábado, es de las 4:30 a las 24:00 horas, y los domingos de las 05:00 a las 24:00 horas.

🔔 Por evento musical, mañana sábado 20 de mayo el servicio en Línea 4 tendrá modificaciones.



Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz... 🤠🎶



¡Prevé tus traslados! pic.twitter.com/2uh79kwpIJ — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 19, 2023

Grupo Firme mantiene récord de asistencia en el Zócalo de CDMX

Los conciertos en el Zócalo de CDMX tienen dos décadas en la ciudad, según explicó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX, para Infoabe. Grupo Firme mantiene el récord de asistencia en la plaza.

La banda de música regional reunió a 280 mil personas el 25 de septiembre de 2022, pero el grupo solo cumplió con una de las muchas presentaciones en la plancha del Centro Histórico.

Otros artistas que se han presentado son:

Los Tigres del Norte

Juan Gabriel

Silvio Rodríguez

Shakira

Café Tacvba

Paul McCartney

Roger Waters

Pixies

Entre muchos otros