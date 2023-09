Hugo López-Gatell se registró para ser el candidato de Morena que buscará ser jefe de gobierno de CDMX, en sustitución de la coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum y de Martí Batres.

El destape de Hugo López-Gatell en Morena fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia mañanera del 22 de septiembre, día en que el subsecretario de Salud hizo su anuncio oficial.

“Me dijo el doctor López Gatell. Ya va a despedirse. También agradecerles a todos. Imagínense lo que me han ayudado, todos, son buenos servidores públicos en momentos muy difíciles. En el caso de Hugo López-Gatell dando la cara, un profesional de primer orden. Un buen servidor público, pero no estoy buscando inclinar la balanza por nadie. El pueblo es mucha pieza”.

Además de Hugo López-Gatell, los aspirantes que se inscribieron en la encuesta de Morena el 25 de septiembre son:

Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, quien se dijo representado por Clara Brugada y Hugo López-Gatell, se bajó de la contienda en la CDMX “ya que hay demasiadas limitantes”, según explicó la ex corcholata presidencial.

“He decidido no registrarme, hay dos personas que me representan, Clara Brugada, una gran política y Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción en Salud, que han atacado constantemente, ambas personas me representan con cabalidad”.

Gerardo Fernández Noroña