En medio de una audiencia en la Ciudad de México (CDMX), un hombre estalló contra un juez y le lanzó el micrófono; “me cago en tu madre, pendejo”, dijo el imputado en un hecho que quedó registrado en video.

Antonio Rocha, nombre con el que fue identificado el sujeto que casi se va a los golpes contra el juez, estaba siendo procesado por causarles lesiones a un familiar, cuando reaccionó intempestivamente.

Las cámaras de vigilancia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX registraron el momento en el que el hombre perdió el control, cuando un juez le pidió exponer algunos datos en la audiencia.

El video de los hechos se difundió ampliamente en redes sociales, donde distintos usuarios reaccionaron por el caso.

Antonio Rocha se dice víctima y amenaza con partirle la madre a juez de CDMX

Un video del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX registró el momento en que un hombre estalló contra un juez, en medio de una audiencia en la que sería procesado por atacar a un familiar.

El sujeto identificado como Antonio Rocha reaccionó intempestivamente cuando el juez le solicitó decir su nombre, ya que se dijo víctima de los delitos por los que fue imputado ante el Poder Judicial.

“Soy el ciudadano Antonio Rocha Segura y me encuentro como imputado; soy víctima, nunca mostraron los videos, este señor David inició la violencia”, dijo ante el Tribunal Superior de Justicia.

“Yo ya estoy cansado, señor juez. No confío en que hagan justicia, solo quiero darle dinero, pagarle la operación y que me diga porqué no tengo abogado de oficio”, expresó antes de ser interrumpido.

El juez del Tribunal Superior de Justicia le pidió acotar su explicación y le exigió respeto, entonces el hombre le lanzó el micrófono al juez y respondió:

“Me cago en tu madre, pendejo (...) ¡Lo que escuchaste hijo de tu puta madre!” Imputado ante el TSJ de la CDMX

VIDEO: Hombre amenaza a juez de CDMX en medio de audiencia; “mato gratis”, le dijo

El hombre estalló contra el juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX e inmediatamente fue contenido por algunos elementos de seguridad, dentro de las instalaciones del Poder Judicial.

Sin embargo, antes de ser retirado de la sala, el hombre amenazó al juez:

“Soy narco, ¿saben quien soy? Se los lleva la verga; mato gratis...” Imputado ante el TSJ de la CDMX

El hombre alegó su inocencia ante la persona que lo acusó de violencia, mientras fue llevado de regreso a la prisión:

“Te voy a romper tu madre otra vez, idiota, por mentiroso, idiota. Sabes que yo no soy culpable, pendejo” Imputado ante el TSJ de la CDMX