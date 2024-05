Guillermo Ocaña es como ha sido identificado un hombre que le dio una golpiza a su novia en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX); el acto fue registrado en video por una cámara de vigilancia.

Este caso fue difundido por la activista Elena Ríos, quien explicó que Guillermo Ocaña atacó a Frida en múltiples ocasiones y en dos de éstas, la intentó matar, por lo que solicitó justicia y acciones de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el video difundido en redes sociales fue captado el momento en el que Guillermo Ocaña empujó a su novia, quien cayó al suelo y posteriormente se levantó pero siguió siendo agredida por su pareja.

Las redes sociales de Guillermo Ocaña fueron exhibidas en la cuenta de X de Elena Ríos, quien además compartió el testimonio de Frida, la novia y víctima de una golpiza en la alcaldía Coyoacán.

“Hoy, después de algún tiempo, sin dar muchos detalles, expongo públicamente a mi agresor machista, misógino y golpeador. Fue mi novio aproximadamente 1 año y dos meses y no solo sufrí abusos psicológicos, también físicos en repetidas ocasiones, me mandó al hospital dos veces, me agredió físicamente otras cuantas. Es una persona sumamente violenta, se expresa muy mal de las mujeres refiriéndose a ellas con insultos y palabras de odio, tiene 3 denuncias por violencia. Hoy hago esto porque ya no quiero que tenga la comodidad de mi silencio, quiero que sepan qué tipo de persona es, no es como realmente se muestra. Si eres mujer y tienes algún tipo de vínculo con él cuídate mucho y si puedes aléjate por tu seguridad”

Frida