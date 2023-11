Tras la publicación del reportaje de The New York Times en el que señala que la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) espía a opositores e incluso a partidarios de Morena, la dependencia siguió en su posición de negar todo, no obstante, el diario estadounidense respondió que sus dichos no desmienten el reportaje ni aporta elementos.

La Fiscalía de CDMX, encabezada por Ernestina Godoy, dijo el 13 de noviembre los documentos consultados por los tres periodistas de The New York Times son “falsos”, no obstante ellos han afirmado que tuvieron acceso a ellos como parte de una investigación de un juez federal.

Con relación a las falsas afirmaciones sobre un supuesto espionaje, difundidas en una nota periodística publicada por el diario The New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala: pic.twitter.com/8Pwt5JhDHm — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 14, 2023

En esa investigación se señala que una compañía telefónica entregó registros telefónicos por solicitud de la Fiscalía CDMX para investigar delitos graves como secuestro para conocer datos de comunicación y geolocalización de personajes como:

Santiago Taboada

Lilly Téllez

Higinio Martínez

Alessandra Rojo de la Vega

Dolores Higareda, funcionaria de la SCJN

Ricardo Amezcua, miembro del Consejo Judicial de la CDMX

Entre otros

Incluso, esta solicitud, según The New York Times, se hizo sin completar el procedimiento, por lo que los abogados de la empresa de telecomunicaciones lo dejaron plasmado en una carpeta de investigación federal.

La Fiscalía de CDMX dijo el 13 de noviembre que los periodistas nunca solicitaron documentación al respecto como solicitudes de amparo desestimadas por la autoridad federal.

El mismo 9 de noviembre, día de la publicación, el vocero Ulises Lara negó todo y dijo que era una campaña en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la CDMX.

Fiscalía CDMX se lanza con dichos; The New York Times: “eso no desmiente nuestro reportaje”

A pesar de que la Fiscalía de CDMX dijo que las pruebas -de un juez federal- son “falsas”, The New York Times afirmó el 13 de noviembre, tras el breve comunicado, que sus dichos no desmienten el reportaje publicado el 9 de noviembre y que en cambio ellos confirmaron los hechos de forma independiente.

“Tres reporteros de The Times buscaron detalles a lo largo de meses de múltiples fuentes, confirmando de forma independiente todo lo que publicamos incluidos documentos emitidos directamente por el juzgado de la Ciudad de México. A lo largo de este proceso, buscamos comentarios de la Procuradora General y su oficina, quienes no ofrecieron información convincente que contrarrestara nuestro informe, que también reflejaba el fallo de un juez federal” The New York Times

The New York Times tuvo acceso a 14 órdenes emitidas por la Fiscalía CDMX; la dependencia simplemente niega espionaje

Cabe recordar que los periodistas tuvieron acceso a 14 ordenes escritas dentro de una carpeta de investigación federal que demuestran el espionaje, lo cual no ha podido desmentir la Fiscalía de la CDMX, quien se ha limitado a decir que los consultado por los periodistas es falso pero no ha demostrado con pruebas que lo es.

El periódico dijo que confirmaron la información de manera independiente con documentos emitidos directamente por juzgados en la Ciudad de México y que la Fiscalía no ha dado información que contrarreste lo publicado a pesar de su comunicado.

También señalaron que buscaron información directamente con la fiscal Ernestina Godoy y tampoco han conseguido información convincente para desmentir el trabajo periodístico.