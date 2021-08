Fiscalía de CDMX confirma detención de Alan, productor acusado de violación

México.- Este 15 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la detención de Alan ‘N’, productor de televisión acusado de violación contra la actriz, cantante y bailarina, Tabbatha Buerón .

A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alan ‘N’.

El hombres era buscado desde enero por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad con fines sexuales y violación agravada, ocurridos en la colonia Periodistas, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Fiscalía aseguró que cuentan con los suficientes datos de prueba para establecer la probable participación de Alan ‘N’ en los hechos, por lo que se solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión.

Alan ‘N’ fue detenido en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , donde continuará su proceso penal.

Hace unos días, en redes sociales, la cuenta “ Yo te creo Tabbatha ” compartió el testimonio completo de Tabbatha Buerón, quien contó la violencia en su contra por parte de Alan ‘N’ ocurrida en enero de 2021.

En el video de poco más de 30 minutos, Tabbatha Buerón, de 20 años de edad, explicó que decidió denunciar y hacer público su caso para exigir justicia, y que no les pase lo mismo a más mujeres.

De acuerdo con su testimonio, la joven fue contactada para un casting de “una serie de Disney” el pasado 21 de enero de 2021; cuando conoció a Alan ‘N’ comenzaron las agresiones en su contra.

El supuesto productor de Disney le dijo a Tabbatha que era una persona muy exitosa y con mucho dinero y que para que triunfara, le ofrecía una “amistad cariñosa”.

A la propuesta del hombre, Tabbatha respondió que no e intentó bajar del carro, pero la puerta tenía el seguro y desde ese momento, fue privada de su libertad por horas.

Tabbatha detalló que Alan le quitó su celular para dejarla incomunicada y luego, la llevó a la fuerza a un restaurante donde le dijo que pensara en él como un “sugar daddy”.

La volvió a subir por la fuerza al carro y llegaron a un hotel en los alrededores de la Fuente de Cibeles, en la colonia Roma.

“Entramos a la habitación 110, me violó, forcejeamos, me lastimó, yo le decía que me dejara y solo se burlaba de mí. No se detuvo, me ahogó muchas veces, hasta que se cansó”.

Tabbatha Buerón