El restaurante Pujol, considerado “el mejor de México”, es exhibido por no pagar ni el sueldo mínimo legal a sus meseros.

Pues de acuerdo con una oferta laboral disponible para el restaurante Pujol, un mesero tiene como sueldo base 4 mil 500 pesos, más prestaciones de ley.

La vacante del restaurante ubicado en una de las zonas más exclusivas de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), también pide como requisitos:

tener dos años de experiencia

contar con el grado de Licenciatura en áreas de Hospitalidad, Turismo y Gastronomía

manejo de POS (sistema de punto de venta) y TPV (terminal de punto de venta)

hablar inglés

tener conocimiento básico en bebidas

Ante estás situaciones, y sumado al horario de 12 horas laborales, las y los mexicanos señalan la ilegalidad de dicha oferta laboral, pues no cumple con el salario mínimo correspondiente a este 2023.

Restaurante Pujol no respeta el sueldo mínimo de México

Tomando en cuenta el aumento de salario mínimo para este 2023, equivalente a $207.44 diarios, lo que corresponde a 6,210 pesos mensuales, Pujol se queda abajo por casi mil 700 pesos.

Así fue exhibido por las y los mexicanos, quienes señalaron que no es legal no pagar ni el salario mínimo a los trabajadores, además de que los horarios que solicita son: de 11:30 am a 00:00 y de 12:30 pm a 02:00 horas.

En la vacante exhibida, también mencionan que otorgan vales de despensa del 5% del sueldo, es decir $225, un fondo de ahorro del 4.5 por ciento, propinas de 8 mil pesos y un vale de comida de $50.

Sin embargo, las y los mexicanos apuntaron que las propinas no deberían formar parte de la oferta laboral, y apuntaron que para los precios que maneja el restaurante Pujol y los requisitos de la vacante, el sueldo es demasiado bajo.

Por ello, cuestionaron al chef dueño del restaurante Pujol , Enrique Olvera, los sueldos que ofrece a sus trabajadores y aseguraron que su sueldo base es el costo de su menú de degustación.

Por lo que señalaron que la oferta además de ser ilegal es humillante y de una total falta de respeto para las y los trabajadores.

Exhiben a restaurante Pujol por no pagar ni el mínimo a meseros (especial)

Oye @enriqueolvera: ¿ese es el sueldo para una persona en uno de los mejores restaurantes del mundo? Tu sueldo base es el costo de tu menú de degustación. 🤣 pic.twitter.com/0nM5Gbf6dg — Alejandro Johnson C. (@alexjohnsonc) May 16, 2023

¿Cuáles son los precios que tiene el restaurante Pujol?

Y es que, según Forbes, comer en el restaurante Pujol cuesta más de 2 mil 600 pesos por persona, sin bebidas ni propina y en el menú básico de degustación.

Ante dicha situación, ciudadanos apuntaron que en tan solo una hora por una comida de 2 personas el restaurante Pujol recibe 5 mil pesos mínimo de cuenta.

Además, indicaron que del cobro a los comensales solo le están pagando 13 pesos, por la misma hora, al mesero, el cual atiende a más de una mesa.

Cabe destacar que los precios referidos son de 2022, y el menú incluye botanas, 5 tiempos y postre.