A través de redes sociales, circuló un video que presume el adelanto de una entrevista de El Escorpión Dorado a la jefa de Gobierno de CDMX. Sin embargo, el youtuber recibió memes por subir a Claudia Sheinbaum a su camioneta.

Los internautas tundieron a El Escorpión Dorado y aseguraron que por la entrevista a Claudia Sheinbaum, Alex Montiel, nombre real del youtuber, recibirá dinero.

El Escorpión Dorado ironizó sobre la fuente de dicha información y dijo “Fuente: De los Deseos; Fuente: No tengo pruebas pero tampoco dudas; Fuente: Ni he visto el video pero la hago de pedo”.

Sin embargo, Twitter no se la perdonó a El Escorpión Dorado y le llovieron memes, como el de una persona que montó el rostro del youtuber en una imagen de Don Cangrejo, quien asegura que la entrevista fue motivada por dinero.

“Qué barato”, le dicen a El Escropión Dorado en Twitter

Se trató de ola de respuestas de desaprobación la que inundó la publicación de El Escorpión Dorado; un usuario publicó una imagen del payaso “Lagrimita” con la que le dijo al youtuber “Qué barato, qué barato”.

De acuerdo con Alex Montiel, su programa de YouTube tiene el objetivo de cuestionar e incomodar a sus invitados mientras los entrevista. No obstante, sus seguidores no opinaron lo mismo.

Un usuario más respondió con ironía y mucha claridad de donde considera que provino la fuente de información que reveló que El Escorpión Dorado recibirá dinero por la entrevista.

El Escorpión Dorado: Claudia Sheinbaum no me dio “ni para la puta gasolina”

Sin embargo, El Escorpión Dorado no se guardó nada ante lo que consideró calumnias de sus seguidores y dijo que Claudia Sheinbaum no le dio “ni para la puta gasolina, igual que todos mis pinches invitados desde años”.

Alex Montiel dio esa respuesta a una usuaria que lo señaló de recibir “no menos de 3.5 millones de pesos para salir en uno de sus programas y limpiar su imagen”.

“Igual no sabías pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los huevos que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política”, respondió El Escorpión Dorado.