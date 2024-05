CDMX

Doble hoy no circula: Qué carros no circulan en CDMX el miércoles 15 de mayo

CAMe activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana, por lo que entró en vigor al programa Doble hoy no circula; Estos son los carros que no circularán el miércoles 15 de mayo en la CDMX.