Covid-19: Niño de 9 años muere tras contagio por Ómicron en CDMX

Un niño de 9 años murió en la Ciudad de México (CDMX) luego de contagiarse de la variante de Covid-19 Ómicron.

El menor con discapacidad, quien no tuvo acceso a la vacunación por no padecer alguna de las comorbilidades que estableció la Secretaría de Salud, c ontrajo la variante del linaje BA.1.

Niño muere por Covid-19

El Instituto Nacional de Pediatría (INP) de la CDMX informó que el menor murió tras contagiarse de Covid-19.

De acuerdo con el Instituto, el 14 de enero, recolectó el cultivo nasofaríngeo del menor, que padecía de encefalopatía, es decir, pérdida de la función cerebral cuando el hígado no es capaz de eliminar las toxinas en la sangre.

El Laboratorio de Virología confirmó que el menor dio positivo para SARS-CoV-2.

El niño de 9 años fue tratado en el INP con

vancomicine

meropenem

paracetamol

Muerte del niño de 9 años por Ómicron se confirma el 14 de marzo; no se conoce la fecha de su deceso

La muerte del niño de 9 años por Ómicron se dio a conocer el 14 de marzo pasado; sin embargo, la fecha de su deceso no se conoce.

De acuerdo con la red de laboratorios, se han secuenciado 55 mil 589 muestras del virus, de las que 10 mil 313 son de la variante de preocupación de Covid-19.

Además, del total de los casos secuenciados de Ómicron, 4 mil 481 casos pertenecen al linaje BA. 1, por el que murió el menor.

Asimismo, 5 mil 807 al BA.1.1 y 24 al BA.2

Más de 20 menores murieron por Covid-19 en enero

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), más de 20 menores murieron por Covid-19 en enero.

El primer mes del 2022, 8 mil 166 casos fueron confirmados por laboratorios, de los que 27 menores de entre 12 y 17 años murieron.

Cabe destacar que los menores de edad en México no tienen acceso a la vacunación contra Covid-19 a menos que tengan alguna comorbilidad.

Además, sólo pueden ser inoculados en un rango de edad de 12 a 17 años, siempre y cuando puedan comprobar que padecen alguna de las siguientes enfermedades:

1.-Condiciones cardiacas

Enfermedad cardiaca congénita o adquirida con datos de insuficiencia cardiaca



Hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con anti-hipertensivos

2. Enfermedad pulmonar crónica

Asma grave mal controlada: uso de esteroides inhalados a dosis altas junto con un segundo medicamento controlador. Además de por lo menos:



Uno de 3 o más ciclos de esteroides sistémico en el año anterior por presentar exacerbaciones de asma

Una o más hospitalizaciones por asma en el año anterior; pacientes con adecuado control con base en inhaladores son elegibles

Discinesias ciliares



Fibrosis pulmonar



Fibrosis quística



Fibrosis pulmonar intersticial



Malformaciones congénitas del sistema respiratorio

3. Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo

Malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo que condiciona un riesgo para la vida



Reflujo gastroesofágico severo que puede predisponer a infecciones respiratoria



Pacientes con gastrostomía



Cirrosis



Atresia biliar



Hepatitis crónica



Insuficiencia renal crónica grado 3 o superior, incluyendo pacientes con terapia sustitutiva como hemodiálisis o diálisis peritoneal

4. Enfermedad neurológica crónica

Neurodicapacidad y/o enfermedad neuromuscular que incluye parálisis cerebral, autismo moderado o grave, epilepsia de difícil control y con afección neurológica y distrofia muscular



Trastornos congénitos que puedan afectar al sistema nervioso



Enfermedad hereditaria y degenerativa del sistema nervioso o de los músculos u otras afecciones asociadas con la hipoventilación



Discapacidades de aprendizaje múltiples o graves o profundas (PMLD)



Miastenia y enfermedades relacionadas



Esclerosis múltiple



Síndrome de Down

5. Enfermedades endócrinas

Diabetes mellitus



Síndrome de Addison



Síndrome hipopituitario



Obesidad grave igual o superior a 3 derivaciones estándar de las tablas de referencia de la OMS 2007

6. Inmunosupresión moderada a grave

Con tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias malignas hematológicas dentro de los 3 años posteriores a la curación



Con receptores de trasplantes de órganos sólidos o de células madre dentro de los 2 años posteriores al trasplante



En lista de trasplantes



Inmunodeficiencia primaria moderada o severa; o secundara a enfermedad o tratamiento



Tratamiento activo con inmunosupresores que producen inmunosupresión significativa



Enfermedades autoinmunes que pueden requerir tratamientos inmunosupresores a largo plazo



Infección por VIH/SIDA



Infección por tuberculosis

7. Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas

Esferocitosis hereditaria



Drepanocitosis homocigótica



Talasemia mayor



Cualquier causa de asplenia



Hemofilia

8. Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas

Enfermedades mitocondriales



Anormalidades cromosómicas



Enfermedades lisosomales



Errores innatos del metabolismos



También podrán vacunarse niñas y adolescentes con embarazo a partir de la novena semana de gestación.



