Comipems 2024: Tiktoker da ánimos a quienes no quedaron en la UNAM con gran mensaje

Tiktoker da ánimos con gran mensaje a quienes participaron en el examen Comipems 2024 y no quedaron en la UNAM.

Después de mucho tiempo de espera, se dieron conocer los resultados del examen de ingreso a la preparatoria.

Dicha prueba que organiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) anunció ya a sus aspirantes seleccionados.

Lamentablemente, algunos no obtuvieron el resultado esperado. La mayoría de jóvenes esperaba que quedarse en la UNAM, pero no fue así.

Ante tal panorama un tiktoker decidió mandar mensaje de aliento a todos aquellos que no consiguieron quedarse en su primera opción del Comipems 2024.

Aspirante no seleccionado: TikTok alberga la triste tendencia de no poder continuar como estudiante

El tiktoker Sebastián N, conocido como @lobito.sn, mandó un mensaje a todo los jóvenes que no se quedaron en la UNAM tras los resultados Comipems 2024.

Este creador de contenido es conocido por hacer entrevistas a los alumnos del Colegio de Bachilleres, y mediante un video se dirigió a los nuevos estudiantes de dicha institución.

“Yo sé, no era tu primera opción un bacho, pero no te sientas mal”, así comienza el video mensaje que mandó el tiktoker @lobito.sn.

En su publicación, este joven creador de contenido reconoce lo difícil que fue para los aspirantes el examen Comipems 2024.

Y pidió a todos aquellos que se quedaron en Colegio de Bachilleres que se sintieran “afortunados” porque no todos consiguieron un lugar en la educación media superior.

“Aprovecha el lugar asignado. Que si no te gusta, prueba primero, ya que muchas veces uno se queda con lo que escucha por fuera o ve por redes sociales.

Que si Prepa, CCH, CECyT, Bachilleres, Conalep, entre otras instituciones. Todas tienen buenos y malos maestros. Buenos y malos estudiantes. Tú decides qué estudiante quieres ser. Tú eres responsable de las acciones que tomes. Recuerda que al final todos somos Spiderman, mientras más crecemos más responsabilidad tenemos.

Así que no te desanimes, el bacho no es malo. Tendrás buenos amigos, pasarás buenos momentos, y si tú lo decides quédate, si no vuelve a hacer el examen que no hay nada de malo en eso.

Tiktoker Sebastián N (@lobito.sn)