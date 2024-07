TikTok alberga la triste tendencia Aspirante no seleccionado, exhibiendo que algunos no continuarán como estudiantes.

Luego de varias semanas de espera y nervios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados de su examen de admisión.

Aunque miles de jóvenes tenían la esperanza de conseguir el puntaje para entrar a una de las licenciaturas de la UNAM, se encontraron en su ficha con la leyenda “Aspirante no seleccionado” .

Dicha situación ya provocó el trend Aspirante no seleccionado en TikTok, donde algunos muestran cómo tomaron la noticia de no quedarse en la UNAM.

Tendencia de TikTok Aspirante no seleccionado (Especial)

Aspirante no seleccionado se hace tendencia en TikTok

La alta demanda que hay para entrar a la UNAM y demás universidades del país dejó un gran número de personas que recibieron el “Aspirante no seleccionado”.

Por ello, en TikTok circulan videos con la tendencia Aspirante no seleccionado, la cual retrata la dura realidad de muchos jóvenes que aspiran a la educación superior.

Las grabaciones que se han viralizado en los últimos días muestran en dicho trend a jóvenes grabando su reacción al revisar cuál fue el resultado de su examen de admisión.

La mayoría de clips deja ver la frustración y llanto de todos aquellos que no lograron los aciertos requeridos para quedarse en la UNAM.

También exhiben la incertidumbre de aquellos que no podrán continuar con su trayectoria estudiantil y tendrá que pensar qué hacer con su futuro.

Usuarios reaccionan a tendencia Aspirante no seleccionado en TikTok y animan a seguir intentándolo

La comunidad de TikTok ha tenido todo tipo de reacciones a la tendencia de TikTok de Aspirante no seleccionado.

Algunos internautas muestran empatía y aseguran que “duele mucho” ver el mensaje de Aspirante no seleccionado después de haberse preparado mucho.

Asimismo, lo usuarios de TikTok buscaron levantar el ánimo de aquellos que no se quedaron en la UNAM con mensajes de aliento.

Y diciéndoles que no se rindieran e intentaran de nuevo el año que viene.

“Sigue intentando, no pasa nada”; “Después de 3 aspirantes no seleccionados, la 4 fue la vencida, no te rindas”, son tan solo algunos de los mensajes que dejan en TikTok.