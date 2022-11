Los padres de Abner, el niño de 6 años que murió en el Colegio Williams el pasado lunes 7 de noviembre; aseguraron que los videos de seguridad no dejan lugar a dudas sobre la responsabilidad de los maestros en la muerte del menor.

Juan Leonardo Álvarez y Selene, padres de Abner, aseguraron, en entrevista con La Saga de Adela Micha, que confían en la justicia de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, esperan que esta pueda darse de una manera rápida para evitar que la escuela siga revictimizando a su hijo.

Esto luego de que se comenzara a hablar en redes sociales sobre supuestos actos de vandalismo y violencia contra los estudiantes, cosa que los papás calificaron como “totalmente falso”.

De acuerdo con los padres de Abner, los videos que se encuentran en poder de la Fiscalía de la CDMX, muestran la culpabilidad de los maestros en la muerte del menor.

Hasta el momento, la maestra de natación del niño de 6 años y el salvavidas se encuentran detenidos por el presunto homicidio de Abner y el viernes 18 de noviembre se llevará a cabo la audiencia donde se les podría vincular a proceso.

Juan Leonardo Álvarez recordó que el homicidio de Abner no fue por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer en la alberca que llevó a la muerte del niño de 6 años.

Además, resaltaron que es demasiado doloroso que la muerte de su hijo haya sido una que pudo haber sido evitada.

Asimismo, recordaron que no porque haya dos detenidos quiere decir que serán los únicos, pues las investigaciones derivarán en otros arrestos para quienes sean responsables.

Los padres de Abner recordaron que al niño no le gustaban las clases de natación porque solo les gritaban desde afuera de la alberca, y aclararon que a él sí le gustaba nadar.

De acuerdo con los papás, Abner estuvo cerca de 5 minutos sin recibir atención o primeros auxilios, desde el momento en el que comenzó a perder el control dentro de la alberca.

Al verlo, sus compañeros comenzaron a llamar la atención de la maestra, quien entra a la alberca para sacar al niño; sin embargo, cruza toda la alberca para sacarlo, en lugar llegar a la zona más cercana.

Además, los papás reclaman que tardaron en llamar a la ambulancia, quien lo llevó a un hospital ubicado a 3 minutos del Colegio Williams, el Hospital Materno-Infantil Magdalena Contreras.

Por otra parte, informaron que el doctor de cabecera de Abner habló con el Colegio Williams luego que se reportara el “incidente” a los padres.

Los padres dieron el número a solicitud de los maestros y el doctor de Abner sostuvo una videoconferencia con ellos.

Selene dijo que no saben cuál fue la conversación que tuvieron pero el doctor tendrá que declarar sobre dicha llamada en el momento adecuado.

Los padres de Abner reiteraron su intención de que se cierra la escuela de manera definitiva para evitar que otros padres pasen por una sensación como es la de perder a un hijo.

“No nada más cerrar por cerrar, es porque ahí murió mi hijo, porque ahí no me han dado una respuesta, porque ahí no han respondido por”

Selene, mamá de Abner