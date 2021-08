Claudia Sheinbaum: Negativa a las clases presenciales es un tema político

México. - La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum afirmó que la negativa al regreso a las clases presenciales, tiene una intención política.

Durante su conferencia de prensa de este martes 17 de agosto, Claudia Sheinbaum aseguró que existen intenciones políticas en las críticas que se le hacen con respecto al tema.

Así lo aseveró Claudia Sheinbaum al sostener que la oposición habría criticado cualquiera de las determinaciones que tomara su gobierno entorno al regreso a clases.

Al respecto, recordó que en meses pasados los sectores de oposición a su gobierno, se manifestaron en su contra debido a que entonces no se contempló el retorno presencial de las actividades.

Sin embargo, añadió, ahora que se tomó la determinación del regreso a clases presenciales, la oposición también se ha manifestado en contra.

Debido a ello, Claudia Sheinbaum aseguró que la negativa actual, tiene tintes que apuntan a que se trata de un tema más allá de la seguridad sanitaria, pues se tratan de intenciones políticas.

"Si hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios hubieran dicho: ¿por qué no se regresa a clases? (...) cuando se dijo que todavía no se abrían las escuelas, pues se manifestaron porque se abrieran (...) Ahora que se dice que es muy importante el regreso a clases presenciales, los mismos dicen: no, que no se regrese a clases. Entonces parece más un tema político que otra cosa”

Claudia Sheinbaum