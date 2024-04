Clara Brugada se compromete a dar apoyo incondicional al desarrollo de Xochimilco

La candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada se comprometió a dar apoyo incondicional al desarrollo de Xochimilco.

Esto lo dio a conocer la abanderada de la CDMX por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) rumbo a las elecciones 2024, desde Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco.

Aquí, Clara Brugada, sostuvo el compromiso de gestionar un hospital regional en Xochimilco, así como convertir a esta demarcación en la más iluminada y proteger la zona lacustre.

En este sentido, Clara Brugada aseveró que construirá un hospital regional en Xochimilco, como parte de las acciones en materia de salud en la CDMX.

También la candidata Clara Brugada se comprometió a construir mil kilómetros de caminos seguros en la CDMX.

Mientras que la abanderada de Morena aseveró que Xochimilco es una parte crucial para el tema de la sustentabilidad en la capital.

En este sentido, Clara Brugada prometió regresar a los vecinos de Xochimilco, un plan para priorizar el bienestar de los pueblos originarios.

“Así que tendremos una gran gobernante aquí en Xochimilco, tendremos una mujer que cumpla con los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”

Clara Brugada, candidata a jefa de Gobierno CDMX